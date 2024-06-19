Марина Игнатова, директор фестиваля «У Троицы» в Сергиевом Посаде: «Без помощи святого Сергия Радонежского ничего бы не получилось»

Елена ФЕДОРЕНКО, Сергиев Посад

Двенадцатидневный XX М еждународный театральный фестиваль «У Троицы» завершился в подмосковном Сергиевом Посаде. Директор фестиваля и драматического театра «Театральный ковчег в Дубраве» Марина Игнатова ответила на вопросы «Культуры».

Далеко не в каждом большом городе с давними театральными традициями есть свой фестиваль. В небольшом Сергиевом Посаде, входящем в Золотое кольцо России, проживает менее ста тысяч жителей, да и театральным прошлым город не обременен, но именно здесь проходит известный и популярный фест «У Троицы», на показах которого нет свободных мест, а конкурс заявок от участников возрастает год от года.

– Когда родился «Театральный ковчег»?

– Театр открыли в 2004-м, но менее чем через два года основатель и худрук коллектива Станислав Георгиевич Коренев скоропостижно ушел из жизни. Театр еще не встал на ноги, по сути в репертуаре остался один готовый спектакль. Меня назначили директором, и местные власти приняли решение – посмотреть, сможет ли труппа выжить. К тому времени я искренне полюбила наш театр, имела опыт экономической работы, но мало разбиралась в художественных вопросах деятельности театра.

Поняла, что должна учиться. Мне был 31 год, за плечами высшее экономическое образование, на руках – трое детей. Поехала в Ярославль поступать в Театральный институт. Заочный курс театроведов набирала Нина Алексеевна Шалимова, и я благодарна судьбе за эту встречу. Я рассказывала ей о наших проблемах, и она говорила, что индивидуальность театра нужно связывать с пониманием специфики города. С ее легкой руки мы стали сотрудничать с ярославским режиссером Олегом Леонидовичем Нагорничных, который своими постановками сформировал лицо нашего театра. Институт я окончила экстерном за три года.

– Сергиев Посад – город не самый театральный, не так ли?

– Театрального прошлого у города практически нет. Это я узнала, когда писала дипломную работу «Сергиев Посад театральный: прошлое, настоящее, будущее». Центром города является Троице-Сергиев монастырь, основанный Сергием Радонежским. Правда, в 1886 году местный купец Вичирин, согласно разрешению городских властей, дал деньги на постройку и организацию театра, но получил категорический запрет от наместника Лавры митрополита Филарета с указанием: в городе Преподобного Сергия Радонежского театра не будет никогда. До революции его и не было.

В советскую эпоху, в 1919 году, появился полупрофессиональный театр, в оркестре которого играл князь Владимир Трубецкой. Репертуар составлялся спонтанно: от пьесы «Рельсы гудят» Киршона до водевилей и комедий положений низкого уровня. Театр не жил, а выживал, влачил незавидное существование и значительного вклада в историю города не внес. Через десять лет здание сгорело, и о театре вовсе забыли. Появился он спустя почти 80 лет, это и был наш «Ковчег».

– Как решились на организацию фестиваля?

– В институте я изучала театры малых городов России, их репертуар и соответствие афиши конкретному городу. Разные города – разные театры. Многие из них имели свои фестивали, а нам приходилось только завидовать: Вышний Волочок лелеет свой фестиваль малых городов «Надежды России», Новочеркасский фестиваль «Комплимент» продвигает казачью культуру, в Мытищах динамично развивающийся театр «ФЭСТ» проводит «Подмосковные вечера». Тогда-то появилась первая мысль о своем фестивале.

В 2009 я окончила институт, но меня продолжало тянуть не в театроведение, а в менеджмент, и я поступила в Высшую школу деятелей сценического искусства к профессору Геннадию Григорьевичу Дадамяну. Там мы разрабатывали свои проекты, и я защитила диплом на тему «Международный фестиваль «У Троицы» в Сергиевом Посаде, где решила собирать спектакли для людей, про людей и разные периоды истории нашей страны. Ведь то, что было вчера, уже история. Постепенно гипотетически складывался репертуар.

С написанной концепцией начала ходить к властям города. На нашу театральную команду смотрели с улыбкой: работают странные ребята в камерном театре, в полуподвале, и хотят провести фестиваль на четырех площадках города. Никто не спешил оказывать нам финансовую помощь. Отвечали вежливо: прекрасный проект, но денег нет. К счастью, наступил 2014 год – 700 лет со дня рождения Преподобного Сергия Радонежского, и Сергиев Посад стал участником крупного федерального проекта. Тут-то местные власти вспомнили про наши хождения и профинансировали фестиваль. Уверена, без Божьего провидения и помощи святого Сергия Радонежского ничего бы не получилось.

– Почему выбрали летнее время, когда народ начинает тянуться к морям?

– Решили проводить фестиваль в июне: Святая Троица — переходящий праздник, его отмечают через 50 дней после Пасхи, и он всегда приходится на воскресенье, чаще всего июньское. Начали формировать афишу – тогда радовались каждой заявке…

Местным властям благодарны за то, что они с тех пор никогда нас не удаляли из сетки финансирования. О фестивале заговорили, и через несколько лет уже министерство культуры Московской области начало выделять нам небольшие суммы, нас стали считать гордостью региона. «У Троицы» поддержало даже Министерство культуры Российской Федерации – в год 350-летия со дня рождения Петра Первого, которому дважды спасали жизнь в стенах Троице-Сергиева монастыря. Я подготовила исторический проект, с коллегами организовали научно-практическую конференцию, посвященную этой памятной дате. Четыре режиссера провели читку и показали с актерами эскизы по пьесе «Царь Петр» Эвы Матиссен. Так постепенно складывалась наша история – сегодня проводим уже десятый фестиваль.

– Все фестивальные дни зал переполнен, цветы, овации. Довольны?

– Я всегда не довольна своей работой – кажется, что можно было бы еще лучше сделать. А вот театральная команда выкладывается по полной: встречают гостей, отлично курируют связи участников с цехами и службами.

– Есть ли отбор и насколько он строг?

– В этом году принимаем гостей из 18 регионов, приехало 22 спектакля. Получили же 125 заявок. Какие-то не подошли по художественному уровню, многие спектакли не смогли технически «разместиться» на нашей сцене – им требовалось большее пространство и поворотные круги. Наша площадка маловата для крупных форм. Раньше мы арендовали дома культуры, но районные ДК – это все-таки не театр. Остановились на том, что будем «продвигать» малую форму и свою театральную сцену, успели за несколько месяцев ввести в эксплуатацию второй - малый зал. Может, когда-нибудь вы приедете в наш новый большой театр. Верю в это.

– Вокруг театрального здания огромная зеленая территория – гости, участники и зрители говорят, что попали в рай.

– До прошлого года «Театральный ковчег» базировался в полуподвальном помещении жилого дома, вместимость зала – 73 места. В 2023-м администрация города приняла решение о переводе театра в микрорайон Семхоз, в «Дубраву». Мы стали называться драматический театр «Театральный ковчег в Дубраве», у нас появился новый дом с залом на 200 мест и прекрасной парковой территорией, больше 3 гектаров – с прудами, летним театром и местами отдыха.

О фестивале «У Троицы», завершившемся недавно, «Культура» расскажет читателям в ближайшее время.