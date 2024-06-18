Режиссер Никита Кобелев: «Для нас фестиваль «Толстой» — большой экзамен»

Татьяна ФИЛИППОВА

С 5 по 7 июля в музее-усадьбе «Ясная Поляна» в восьмой раз пройдет театральный фестиваль «Толстой». В день открытия Александринский театр покажет в формате open air недавнюю премьеру — спектакль по роману Льва Толстого «Воскресение».

«Толстой»-2024 чествует 125-летие публикации «Воскресения» и закрывает трилогию великих романов писателя: в 2022 году центральным событием фестиваля стал спектакль «Война и мир» Театра имени Вахтангова, в 2023-м на открытой сцене показали балет Большого театра «Анна Каренина», в этом году гвоздь программы — «Воскресение» в постановке главного режиссера Александринки Никиты Кобелева. В интервью «Культуре» он рассказал, что это не первая метаморфоза спектакля.

— Начинался он на Новой сцене, но после премьеры Валерий Владимирович Фокин, худрук Александринского театра, решил перенести его на Историческую сцену, и мы уже сыграли там несколько спектаклей. Большое пространство, конечно, больше соответствует масштабу личности Льва Николаевича Толстого.

— Как изменится ваш спектакль в новых условиях, на открытой площадке?

— Пока мы готовимся к тому, что будет примерно так, как у нас. В усадьбе строится сцена таких же объемов, как сцена Александринского театра, — масштабный павильон, в который войдут наши декорации. Конечно, это замечательная затея — сыграть его рядом с Ясной Поляной, на воздухе, но для нас это будет большой экзамен.

— Как появилось решение объединить «Воскресение» и ряд поздних повестей Льва Толстого?

— Мне просто хотелось расширить пространство спектакля, отправить главного героя в более протяженное путешествие. В романе фрагмент в поезде довольно короткий, мы его увеличили, добавив сцены из «Крейцеровой сонаты», «Отца Сергия» и «Записок сумасшедшего». Мне кажется, это легитимное действие, потому что сам Лев Николаевич пишет, что хотел объединить в «Воскресении» свои последние замыслы, и перечисляет почти все те рассказы и повести, которые мы присоединили.

Конечно, мне хотелось и свой взгляд на эту историю представить. Для меня это история о том, как человек пытается себя поменять, мы за этим процессом наблюдаем. Когда ставишь роман, всегда приходится какие-то линии выбирать, а от других отказываться. Здесь я отсек первую часть романа, где молодой Нехлюдов соблазняет Катюшу Маслову, чтобы сосредоточиться на том, как он пытается исправить то, что сделал. За этим процессом, мне кажется, наблюдать очень интересно. И мне это близко.

— Современная повестка отразилась в вашем спектакле?

— Конечно, потому что роман «Воскресение» посвящен взаимодействию человека с судебной системой, с тюрьмами, судами. Что скрывать, все это теперь часть нашей жизни, в новостях этого много, и в нашем спектакле тоже. Но ведь это одна из основных тем романа. Мы видим, как человек выходит из своего пузыря, из комфортного мира, и сталкивается с совершенно другой жизнью, которую он не знал, и задается вопросом, что он может сделать, чем помочь.

— Вы изучали этот мир? Ходили на какие-то процессы?

— Я консультировался с людьми из этой сферы. Знаю, что спектакль смотрели и судьи, и адвокаты, и все сказали, что очень узнаваемо. Мы не делали исторический спектакль, это прочтение классики через призму сегодняшнего дня, но что-то осталось таким же, каким было во времена Толстого.

— А в Ясной Поляне бывали?

— Да, конечно. Это волшебное место, очень теплое, обволакивающее, уникальное по своей энергетике и простоте, близкой Толстому. Он стремился именно так свою жизнь выстроить — просто, без пафоса, без шика. Мне кажется, это место, которое много о нем говорит.

В программу фестиваля традиционно вошли работы разных жанров и форм: театральный режиссер Анастасия Кудиярова, основатель бродячего «Театра где угодно» придумала спектакль-прогулку в наушниках «Дорога домой»; Кирилл Люкевич, один из создателей самого маленького в Санкт-Петербурге театра «Блоха» сделал местом действия своего сайт-специфик спектакля «Пчеловод» историческую пасеку; режиссер Саша Никитина перенесла в усадьбу «Лабораторию сна», созданную для Дома культуры «ГЭС-2», добавив блок о снах в жизни и творчестве Толстого.

Образовательную программу откроет публичная встреча со старейшиной большого семейства Толстых – правнучкой писателя Мартой Альбертини, которая представит свою книгу «Две Татьяны. Дочь и внучка Льва Толстого». Со своей новой книгой познакомит гостей фестиваля и Павел Басинский. В прошлом году он представлял «Подлинную историю Анны Карениной», в этом продолжил исследование героев Толстого и выпустил «Подлинную историю Константина Левина». В программу войдут также уроки французского языка от профессора Галины Овчинниковой и мастер-классы по вышиванию крестиком и гладью. Участники поддержат семейную толстовскую традицию и разошьют скатерть по эскизам, выполненным художницей Натальей Толстой, праправнучкой Льва Николаевича.

Фотографии: Сергей Киселев и Сергей Ведяшкин / АГН Москва.