Академия Никиты Михалкова представила спектакль «Метель» к 225-летию Пушкина

Светлана НАБОРЩИКОВА

Спектакль в Академии кинематографического и театрального искусства Н.С. Михалкова подытожил работу творческой лаборатории режиссера Анны Горушкиной. Постановка — учебная, но результат вселяет надежду, что жизнь спектаклю предстоит долгая.

— Вновь и вновь мы обращаемся к классическим произведениям, и принципиально важным для нас остается бережное отношение к слову великих авторов, — рассказал «Культуре» Никита Михалков. — Наш спектакль «Метель» объединил несколько рассказов из цикла «Повести покойного Ивана Петровича Белкина» Александра Пушкина: здесь много музыки и сценического движения, но минимум декораций и спецэффектов, а значит, актеру не за что спрятаться. Актер остается наедине с литературным текстом автора и зрителем. «Метель» с ее жизненным сюжетом, эскизно очерченными характерами и романтической обстановкой — настоящая проверка на «профессиональную прочность» и уровень актерского мастерства. Поздравляю всех с успешной премьерой!

Пушкин в прочтении творческой команды под началом Анны Горушкиной (художник-сценограф Елена Киркова, художник по костюмам Андрей Климов, композитор Василий Тонковидов, хореограф Василий Цыганцов, художник по свету Руслан Майоров, звукорежиссер Илья Бублик) — прочтении, насыщенном музыкально-пластическими эпизодами, предстает легким, изящным и ироничным, возможно даже более ироничным, нежели оригинал.

Сценической обстановки в спектакле по минимуму. Стол, кроме прямого назначения («поесть, попить, поиграть по пяти копеек в бостон»), используется как кафедра — за ней разноголосый хор и солирующие ораторы зачитывают пролог-эпилог и произносят главные слова об Отечестве, русском сердце и русских женщинах. Табуреты можно сложить, как вещи в дорогу; из изгороди выломать и бросить на пол пару досок. По ним, словно по мосточку, Дуня отправляется в новую жизнь.

Среди придуманного — странное существо в струящемся сером, появляющееся в первом же эпизоде вместе с гостями. Шустрое и вездесущее, оно то буйствует, то замирает, то, как послушный пес, усаживается у ног. Режиссер называет персонажа Метелью и, возможно, главным персонажем истории:

— Метель по замыслу Пушкина — образ рока, или, лучше сказать, провидения, которое вершит судьбы людей исходя из их поступков: кого-то сметает, кого-то сводит, но неизменно приводит к раскаянию, давая понять, что на лжи невозможно построить счастье.

При всей внешней легкости «Метель» — спектакль серьезный. Долг родительский, долг дочерний — одна из основных тем, направляющих актерский поиск.

— Моя героиня переступает законы Божии, те, что нельзя преступать. И проживает свой путь раскаяния. В финале ей дан шанс на любовь, — рассказывает о роли Марьи Гавриловны София Сучкова. — Я всегда играла характерных героинь, и мне было интересно сыграть героиню лирическую. Интересно было идти вглубь, искать какие-то пластические и речевые вещи.

Самсон Вырин в исполнении Никиты Подножкина, пожалуй, главное актерское открытие спектакля. Никите 24 года, своих детей у него пока нет, но в образ покинутого отца он проник глубоко.

— Если мы берем характер Дуни, то ведь дети — это отражение своих родителей, — размышляет актер. — И раз Дуня получилась такой, что все тянулись к ней, значит, и Самсон был таким же человеком. Этот образ — кладезь огромного жизненного опыта, хочется его прочувствовать, прожить. Открываю его с разных сторон, но пока не дошел до самой серединки.

Зрителей на закрытых показах (официальная премьера состоится 14 июня в Красногорске) можно было поделить на две категории: тех, кто «Повести Белкина» читал, и тех, кто не читал. Обе оказались в выигрыше. Знатокам выпала возможность прирастить литературу театром. Неофитов мучал вопрос: чем же все закончится? Пушкин — мастер занимательных историй, а постановщикам удалось сохранить их авантюрный нерв.

Возможно, кто-то из приобщившихся, придя домой, открыл «Повести Белкина», и это можно считать лучшей наградой команде спектакля. Что ни говори, но интерес к оригиналу, вспыхнувший после просмотра интерпретации, самый верный показатель ее качества.

Спектакль создан при поддержке Министерства культуры РФ в 2024 году.

Фотографии предоставлены пресс-службой Академии кинематографического и театрального искусства Н.С. Михалкова.