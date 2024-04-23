Шквал и транс: танцовщики Азии, Африки и Латинской Америки выступили на сцене Александринского театра

Светлана НАБОРЩИКОВА, Санкт-Петербург

Гала-концертом с участием звезд балета из России, Кубы, Аргентины и Колумбии в Санкт-Петербурге завершился XXIII Международный фестиваль балета Dance Open. «Культура», побывав на спектаклях и поговорив с участниками, убедилась, что Северная столица уверенно сохраняет статус мирового балетного центра.

Финальному концерту предшествовал десятидневный танцевальный марафон, в котором выступили труппы из Екатеринбурга, Перми, Гуанчжоу, Буэнос-Айреса и Йоханнесбурга. География фестиваля подтвердила, что Dance Оpen по-прежнему отвечает своему «открытому» названию. В программе закрепились региональные лидеры отечественного танца Пермский балет и «Урал Балет». Сошедшие с забега европейские и американские труппы успешно заместились коллегами с других континентов.

— Мы изменили географические акценты, — сказала в беседе с «Культурой» Екатерина Галанова, художественный руководитель фестиваля. — Раньше важную часть мировой серии нашего форума составляли западные страны, сейчас мы с удивлением открываем для себя великолепные коллективы из Китая, Тайваня, Латинской Америки, Африки. В этой терра инкогнита такие интересные труппы и хореографические эксперименты, что мы чувствуем себя первопроходцами, показывая неочевидные для российского зрителя вещи.

Парад неочевидностей возглавили аргентинские тангерос. Танго в Буэнос-Айресе — танец вечерний и ночной. В это время суток проще решиться на откровения. Примерно так высказывался о танго легендарный Астор Пьяцолла, сделавший его частью профессиональной музыки, и похожим образом трактует его Херман Корнехо, чья танцевальная компания представила в Петербурге «Танго после заката».

На сцену вышел ансамбль музыкантов (скрипка, бандеон, контрабас, клавишные, тенор и сопрано) и шесть пар), в том числе сеньор Корнехо с женой Гизелой Галеасси. Свет приглушили. На заднике неоновыми линиями прочертили силуэт аргентинской столицы. Мужчины танцевали в строгом черном, женщины в пестрых нарядах казались диковинными птицами. Каждая пара сложила свою историю, а вместе они написали портрет танца, ставшего судьбой.

Херман Корнехо — победитель первенства мира по танго, немало титулов завоевали и его танцовщики. Неудивительно, что их выступление напоминало битву чемпионов. Скорость — сумасшедшая, виртуозность на грани мыслимого, однако девиз танго: «Забудьте о шагах — главное ваши чувства», ни на секунду не забывался: эмоции зашкаливали.

— Мы представляем микст из разных стилей танго, включаем элементы современного балета, фольклора, джаз-танца, акробатических техник, — пояснил Херман Корнехо. — Танго, как и жизнь, не стоит на месте, и наша задача — погрузить вас в современную аргентинскую культуру.

Задачу подопечные мэтра выполнили на все сто. Обычно сдержанная северная публика хлопала, свистела, скандировала, как на стадионе, и долго не хотела отпускать горячих гостей.

Выражения благодарности Театру современного танца Гуандуна выглядели менее бурными. Не потому что артисты плохо выступили, труппа отлично подобрана и выучена. Композиция продолжительностью в час — медитация на грани транса, и лучшее, что можно сделать по ее завершении, — тихо подняться и пройтись в одиночестве, думая о вечном.

Древнекитайскую идею построения мира: «Небо круглое, Земля квадратная» хореограф Ли Пяньпянь реализовала почти буквально. Квадрат сцены — Земля. Круг, по которому совершается медленное завораживающее движение, — небо. Мир дольний и мир горний. Изящное и емкое, как китайская каллиграфия, повествование об этих сущностях воздействует исподволь и необратимо.

Для России китайцы назвали свой спектакль «Круг небесный», а в Китае обозначают его иероглифом 宿, что означает ночлег, пристанище.

— Остановка, пристанище для размышления — то, что необходимо современному человеку, желающему обратиться к своим истокам, — рассказала о замысле спектакля Ли Пяньпянь. — Став старше, я начала думать о том, что означает путь домой. Если жизненный цикл — это круг, то в завершении его, в возвращении всегда заложено начало.

Визит в Россию труппы из Гуанчжоу — ее первый гастрольный выезд за пределы Китая.

— Мы рады, что открыли для себя и показали нашим зрителям эту труппу. Надеемся, что успех в Петербурге станет началом заслуженного международного признания, — поделилась с «Культурой» креативный продюсер фестиваля Ольга Беленкис.

Театр танца Вуяни, прибывший к нам из Южно-Африканской республики, давно известен в мире танца и оригинальным стилем, и общественной позицией своего основателя и главы Грегори Вуяни Макома, борца против расовой сегрегации.

— Танец — это свобода, он объединяет людей и восстанавливает человеческое достоинство, — обозначил он истоки своего вдохновения.

Любимый писатель хореографа — Закес Мда, автор романов о Южной Африке и ее народе. По их мотивам поставлен спектакль «Сион: реквием по «Болеро» Равеля», показанный африканцами. Симфоническая пьеса французского композитора, переложенная Нхланхлом Махлангу для смешанного хора и африканского барабана, прозвучала грандиозно и идеально сочеталась с танцем и речью. Кресты на сцене соседствовали с ритуальными плясками — христианство и язычество на этой земле друг другу не противоречат.

Главный герой постановки, профессиональный плакальщик (есть такая кладбищенская профессия), рассказывает истории беглых рабов, а танцовщики иллюстрируют их движением. Тема, казалось бы, тяжелая, но в энергичном волеизъявлении африканцев не чувствовалось и намека на пессимизм. В ветреном Петербурге теплолюбивые танцовщики мерзли и даже за обедом не снимали куртки, а на сцене им было жарко и весело. «Жизнь хороша уже потому, что мы живем», — провозгласил герой под аплодисменты зала, и с этим трудно не согласиться.

Фотографии: предоставлена фестивалем Dance Open / фотограф Стас Левшин; на анонсе: Руслан Шамуков / ТАСС.