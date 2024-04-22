Мэри Пикфорд и розовый шарик: легенды и будни циркового училища

Татьяна ФИЛИППОВА

В апреле в Училище циркового и эстрадного искусства имени Михаила Румянцева (Карандаша) открылся после ремонта главный манеж. Он помнит Олега Попова, Леонида Енгибарова, Елену Камбурову, Ефима Шифрина, Валентина Гнеушева, Геннадия Хазанова и многих других славных артистов.

Ремонт в цирковом училище начался в 2022 году. «За это время провели ремонт фасада здания, помещений в общежитии. Оснастили учебные аудитории проекторами, ноутбуками и интерактивными досками, а теперь обновили и главный манеж, — написала в своем телеграм-канале министр культуры РФ Ольга Любимова.

В 2023 году на капитальный ремонт главного манежа из федерального бюджета было выделено более 95 миллионов рублей. Ждет своей очереди второй, квадратный, на его ремонт в федеральном бюджете предусмотрено 11 млн 225 тысяч рублей.

Главный манеж ГУЦЭИ единственный в своем роде — потому что в России только одно цирковое училище. А вот параметры у него стандартные, единые для всех цирков мира. Неважно, какое количество зрителей вмещает зрительный зал, пятьсот человек или две с половиной тысячи, диаметр манежа всегда составляет 13 метров (или 42 фута). Такой стандарт появился еще в девятнадцатом веке и до сих пор остается неизменным.

Дело в том, что для конных аттракционов необходимо, чтобы спина бегущей лошади всегда находилась под одним и тем же углом относительно центра манежа.



Добиться такого результата возможно, только поддерживая постоянную скорость лошади на манеже определенного диаметра. Высота барьера, отделяющего арену, тоже унифицирована — она рассчитана так, чтобы лошадь могла положить копыта передних ног на барьер и продолжить двигаться задними по арене.

Эти высоты и размеры многое рассказывают нам о советском цирке, о его корнях и традициях. Без конных аттракционов цирк себя не мыслил. Гаэтано Чинизелли, итальянец, построивший в Санкт-Петербурге цирк, который остается флагманским предприятием государственной цирковой компании, был наездником, поэтому конюшни обустраивал с таким же вниманием, как зрительный зал. И цирковое училище в Москве появилось на месте бывших конюшен известных коннозаводчиков Расторгуевых. Кирпичное здание с шатровой крышей перестроили, чтобы организовать в нем учебные классы. Здание было старое, но мир вокруг — новый.

Кино и цирк

20 июля 1926 года в газете «Вечерняя Москва» появилось объявление: «Центральное управление государственными цирками открывает мастерскую циркового искусства. С 20 августа открывается запись лиц, желающих участвовать в приемных испытаниях». Мастерская циркового искусства ставила перед собой чисто практические, производственные задачи: подготовку молодых циркачей (так было написано в объявлении) и создание советских бытовых клоунад.

Днем раньше в Советский Союз приехали голливудские суперзвезды — Мэри Пикфорд и Дуглас Фербенкс. И это была абсолютная фантасмагория: граждане Страны Советов ломали любые кордоны, чтобы приблизиться к американским артистам, прикоснуться к ним. Поход в кино был главным развлечением граждан молодого советского государства. Отечественные звезды в популярности уступали заокеанским, казавшимися абсолютными небожителями. Михаил Румянцев, будущий клоун Карандаш, рассказывал, что именно приезд звездной пары заставил его подать документы в цирковую мастерскую: ему хотелось такой же шумной славы.

Румянцев был невысок — 142 сантиметра — поэтому отборочная комиссия его не пропускала. Но с третьей попытки ему все-таки удалось попасть в училище. Так сама жизнь связала кино и цирк. Хотя знаменитая ленинская фраза, объединяющая два этих искусства, известна нам только из воспоминаний Луначарского — не исключено, что это он ее и придумал.

Рыжий и бродяжка

Слава Карандаша была всенародной: о нем ходили легенды. Говорили, что когда он приезжает в город, надо вызывать конную полицию — иначе толпа снесет цирк. Но свой образ он нашел не сразу. Сначала пробовал себя в роли классического Рыжего клоуна, потом выступал в образе Чарли Чаплина (опять кино), но все время искал какие-то новые черты. Работал в Смоленске, Баку, Казани, бродил по улицам, по рынкам, присматривался — и образ «бродяги» Чарли начал постепенно меняться. Появились широкие штаны, в которых можно спрятать кошку, мягкая шляпа вместо чаплинского котелка. А в 1934-м году — и новое имя. В музее цирка на Фонтанке Румянцев увидел альбом карикатур французского художника, подписанный псевдонимом Каран д’Аш. Пазл окончательно сложился, когда Карандаш впервые вышел на манеж с партнером: черным скот-терьером. Собака была смешная, лохматая, когда она лежала на ковре, была похожа на черное чернильное пятно. Так сложился знаменитый сценический ансамбль: Карандаш и его собака Клякса.

Карандаш провел на арене 55 лет, практически всю советскую эпоху, и ушел из жизни в 1983 году. А в 1987 его имя присвоили училищу, которое он когда-то закончил. Теперь это Государственное училище циркового и эстрадного искусства имени Михаила Румянцева (Карандаша).

Переходящий розовый шарик

ГУЦЭИ столетие без малого остается единственным в стране учебным заведением, которое готовит артистов для цирка (а с 1961 года еще и для эстрады). Среди выпускников — Олег Попов, Леонид Енгибаров, Юрий Куклачев, Геннадий Хазанов, Ефим Шифрин, Наталья Варлей, Елена Камбурова. Их слава часто становится путеводной звездой для поступающих в училище: конкурс традиционно высокий, были годы, когда он доходил до ста человек на место.

Как правило, абитуриенты уже владеют каким-то цирковым мастерством: кто-то вырос в цирковой семье и уже выходил на манеж, кто-то занимался в студии или самостоятельно, подхватив «цирковую бациллу» на представлении. Один из известных выпускников ГУЦЭИ, актер Александр Олешко, рассказывал, что «заболел» цирком, когда «солнечный клоун» Олег Попов подарил ему на представлении розовый надувной шарик.

На первом курсе студенты осваивают основные цирковые жанры (кроме дрессуры), на втором начинается специализация. По всем цирковым дисциплинам надо сдавать контрольные и экзамены, а тренируются учащиеся на двух манежах: квадратном и круглом, том самом, который в этом году обновили.

Как правило, к четвертому курсу все уже знают, кто и где будет работать: представители Росгосцирка, главного работодателя в отрасли, и других цирковых компаний часто бывают в училище и входят в состав аттестационной комиссии. Победителей цирковых смотров (Росгосцирк ежегодно проводит четыре международных фестиваля) расхватывают на месте. На Детском цирковом фестивале «На языке мира», который прошел в Туле в конце прошлого года, Алиса Вардосанидзе, получившая «золото» за воздушную гимнастику с кордепарелью (вертикальный канат) немедленно получила предложение выступать с цирком Гии Эрадзе, и это понятно, пятнадцатилетняя студентка ГУЦЭИ — профессионал высокого класса.

Другие студенты еще только готовятся покорять манежи страны — а может быть, и зарубежные. Объединяет всех отношение к профессии: цирк — это тяжелый труд, но это и счастье.

Несколько цифр:

В компании «Росгосцирк» 37 стационарных цирков, расположенных в разных городах страны. Сейчас работы по капитальному ремонту и реконструкции ведутся в 8 цирках. В стадии разработки проектной документации еще 6 цирков.

По итогам 2023 года гастрольно-прокатная деятельность Росгосцирка дала положительный финансовый результат: в компании считают, что это следствие повышения качества цирковых программ, изменения подходов к рекламе и маркетингу, грамотного планирования при организации гастролей.

Фотографии: официальный телеграм-канал Ольги Любимовой.