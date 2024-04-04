«Большие гастроли» Мариупольского драматического театра

Татьяна ФИЛИППОВА

С 2 по 14 апреля 2024 года в семи городах Ставропольского края, Ростовской области и Краснодарского края пройдут гастроли Мариупольского русского драматического театра. Директор театра Игорь Солонин рассказал «Культуре», как сложилась программа тура.

Мариупольский театр везет в Армавир, Туапсе, Новороссийск, Ейск, Волгодонск и Новошахтинск две постановки: детский музыкальный спектакль «Стойкий оловянный солдатик» по мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена (режиссер Катерина Антонова) и комедию для взрослых «Любовь?!.. С большим риском?!..» по пьесе Марка Камолетти «Боинг-Боинг», которая вошла в книгу рекордов Гиннесса как наиболее часто исполняемая французская пьеса. Ее герой, молодой парижанин, крутит роман с тремя стюардессами одновременно, выстраивая встречи в соответствии с их полетным графиком. Спектакль по пьесе Марка Камолетти когда-то шел на сцене Мариупольского драматического театра, в этом сезоне его решили восстановить.

— Игорь Петрович, вы специально готовили спектакли к «Большим гастролям»?

— Сказка «Стойкий оловянный солдатик» у нас была новогодней, а вот комедию «Любовь с большим риском» мы специально готовили. Приурочили ее к двум датам: к Дню театра, который отмечается 27 марта, и к летним гастролям.

— Вы будете выступать в курортных городах. Какая там публика? Что ждет от театра?

— Когда у нас были первые гастроли по югу России – Ростов, Ялта, Севастополь, Симферополь, — нас просили привозить побольше комедий. Вторые и третьи гастроли проходили в Центральной России, там просили вдумчивые вещи, чтобы можно было поразмышлять. Сейчас мы опять едем на юг и везем комедию, герой которой запутался с любовью. Там будет много юмора, танцев, спецэффектов. Надеемся, что зрителям понравится.

— А если заглянуть вперед, в следующий сезон, что вы репетируете, какие названия обдумываете, что планируете выпустить?

— К дню рождения Пушкина, к 6 июня, мы готовим спектакль «Маленькие трагедии». Мы к этому очень ответственно относимся, делаем большое количество красивых исторических костюмов. На прошлой неделе ездили в Ростов за декорацией, будем делать ее из алюминиевых профилей, чтобы монтировщикам было удобно разбирать ее и собирать, это декорация-трансформер. Естественно, мы не обойдем стороной и 9 мая, День Победы, и 11 мая — это день создания Донецкой Народной Республики, будут тематические концерты. Мы также участвовали в программе Президентского фонда культурных инициатив и получили грант на постановку спектакля «Бедность не порок» по пьесе Островского. Мы его готовим к открытию нового сезона.

— Ставить будет ваш главный режиссер, Сергей Мусиенко?

— Нет, мы приглашаем на грант режиссера из Санкт-Петербурга Алексея Утеганова, он уроженец Мариуполя и с радостью согласился на наше предложение.

— В каком состоянии сейчас здание Мариупольского драматического театра?

— Как вы знаете, восстановлением Мариуполя занимается Санкт-Петербург, на сегодняшний день подписано планировочное решение по театру, подписано интерьерное решение и механика сцены. В здании уже построен первый этаж и началось возведение второго этажа. Идет полная реконструкция театра, на 30 процентов он остался в первоначальном виде, остальное восстанавливают с нуля.

— Когда обещают закончить работы?

— Договорные даты сдачи здания — декабрь 2024 года. Насыщение театра — звук, свет, интерьеры, — первая половина 2025 года.

— Такие большие гастроли — семь городов — для вас испытание или праздник?

— Скажу честно, первые гастроли были испытанием. Очень волновались, переживали, потому что, во-первых, это был первый год интеграции, мы ездили с премьерными спектаклями, которыми открывали сезон, эти спектакли создавались на коленке, на улице, декорации делали из того, что находили в разбитых домах. Плюс люди столько пережили... Тогда у нас было много волнений, но все прошло хорошо, нас приняли очень тепло. А сейчас мы с трепетом готовимся к работе на новых площадках и надеемся увидеть полные залы зрителей.

В Мариуполе мы сейчас временно находимся в зале филармонии, это здание не театральное, а для актера очень важно находиться на сцене, ощущать запах кулис, большой сцены. В филармонии она небольшая, рассчитана на камерные концерты. В зрительном зале всего 200 мест — вы можете представить, какая там сцена. Поэтому мы очень благодарны Росконцерту и Министерству культуры, которые организовали эту программу. Помимо всего прочего, в каждом театре, в котором мы выступаем, мы общаемся с коллегами, обмениваемся опытом, и это тоже очень важно для нас.

Фотография: Дмитрий Ягодкин / ТАСС; фотография на анонсе предоставлена Игорем Солониным.