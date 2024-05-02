Владимир Путин наградил актрису Ольгу Кабо медалью «За труды в культуре и искусстве»

Президент России Владимир Путин наградил актрис Ольгу Кабо и Наталью Корецкую медалью «За труды в культуре и искусстве» с формулировкой «За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность». Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.





Ольга Кабо является артисткой государственного бюджетного учреждения культуры Москвы «Государственный академический театр имени Моссовета», следует из указа. В списке награжденных также значится музыкальный руководитель Детского музыкального театра юного зрителя Алла Тарасова.





Наталья Корецкая служит Московскому театру у Никитских ворот. Актриса известна благодаря съемкам в фильмах «Анна Павлова», «Мушкетеры двадцать лет спустя», «Балерина», «Волшебник изумрудного города», «Королева Марго», «Дом у большой реки», «Журавль в небе», «Сильная слабая женщина» и многим другим.









Фото: Kremlin.ru