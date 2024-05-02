В Архангельске стартовал первый конкурс «Поем северным хором»

Первый конкурс «Поем северным хором» стартовал в Архангельске. Участниками могут стать коллективы из регионов Арктической зоны России.





В пресс-службе Северного русского народного хора уточнили ТАСС , что конкурс проводится впервые. Победителей определят в трех номинациях.





«Академические, народные и эстрадные хоровые коллективы. Возраст участников — от 6 до 35 лет. Прием заявок продлится до 15 августа», — отметили в пресс-службе.





Подать документы можно онлайн. К участию допускаются как профессиональные, так и любительские коллективы. Каждая из номинаций разбита на возрастные категории от шести до 13 лет, от 14 до 17 и от 18 до 35 соответственно.





Итоги конкурса станут известны к 1 октября. В состав жюри вошли представители Всероссийского хорового общества, Российской академии музыки имени Гнесиных, ведущие специалисты в области хорового искусства. Победителей ждут гала-концерт и мероприятия с 1 по 3 ноября в Архангельске.









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