Умер 29-летний марийский актер Данила Гребнев

Российский актер Данила Гребнев ушел из жизни в возрасте 29 лет. Соответствующее сообщение опубликовал Марийский республиканский колледж культуры и искусств имени Палантая.





Гребнев скончался в Санкт-Петербурге. Причины и обстоятельства его кончины не называются. Актер был выпускником театрального отделения Марийского колледжа.





«Ушел из жизни талантливый, харизматичный, интересный и удивительный молодой человек. Данила без преувеличения был настоящей гордостью колледжа», — говорится в некрологе.





В образовательном учреждении отметили, что Гребнев был не только актером, но и поэтом, музыкантом, философом, «светлой души юношей», с которым всегда легко работалось.





После выпуска с отличием артист работал в Республиканском театре кукол в Йошкар-Оле. Актер создал свой музыкальный проект, написал книгу «Письма с Юпитера». В последнее время служил детскому театру «Фонарик» в Санкт-Петербурге.



