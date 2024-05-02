Мерил Стрип вручат почетную награду Каннского кинофестиваля

Обладательница «Золотой пальмовой ветви» Мерил Стрип получит еще одну награду Каннского кинофестиваля. Организаторы 77-го смотра сообщили об этом на официальном сайте мероприятия.





Мерил Стрип получит почетную статуэтку 14 мая на церемонии открытия Каннского кинофестиваля. Смотр продлится до 25 мая.





Стоит отметить, что актриса уже забирала «Золотую пальмовую ветвь» на набережной Круазетт. Тогда звезда кино получила награду за лучшую женскую роль в фильме «Крик в темноте».





Напомним, в разные годы почетной «Золотой пальмовой ветви» удостоились Жанна Моро, Джейн Фонда, Катрин Денев, Форест Уитакер, Джоди Фостер и другие актеры. В 2024 году награды за вклад в кинематограф также достанутся Джорджу Лукасу и анимационной студии Ghibli.









Фото: YouTube