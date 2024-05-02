Студенты ГИТИСа вышли на сцену Национального театра Туниса

Студенты ГИТИСа сыграли гастрольный вариант мюзикла «Кастинг» в Тунисе. Артисты выступили на сцене национального театра.





Зрители тепло встретили студентов ГИТИСа (мастерская Лики Рулла) и высоко оценили качество исполнения и оригинальность подачи, говорится в Telegram-канале института.





«Это что-то невероятное. Было очень приятно слышать фразы на родном языке, это еще более сблизило нас. Мы в полном восторге от этого спектакля», — поделились зрители.





Посетившие спектакль тунисцы отметили, что не нужно знать перевод, чтобы понимать, о чем идет речь. Зрители также назвали артистов необычайно талантливыми ребятами, одаренными свыше.





Сопровождал студентов педагог кафедры режиссуры драмы ГИТИСа Александр Хухлин. В Тунисском национальном театре он проводит ряд мастер-классов по актерскому мастерству и режиссуре для учащихся Института драматических искусств Туниса.









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