Выставка лаковых миниатюр по сказкам Пушкина откроется под Иваново

14.05.2024

Выставка лаковых миниатюр по сказкам Пушкина откроется под Иваново
Выставка произведений лаковой миниатюры холуйских художников по мотивам сказок Александра Пушкина откроется в музее Ивановской области. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе музея Холуйского мастерства.

В экспозицию войдут около 30 работ старейших мастеров и современных художников, передает ТАСС. Выставка «Сказки Александра Сергеевича Пушкина в лаковой миниатюре Холуя» будет работать до 15 июня. 

«Экспозицию посвятят 225-летию поэта», — уточнили в пресс-службе.

По данным музейщиков, авторы работ вдохновлялись произведениями «Сказка о попе и о работнике его Балде», «Сказка о царе Салтане», «Сказка о мертвой царевне» и многими другими. Художники изобразили на миниатюрах известные фрагменты. Так, зрители увидят зеленый дуб у Лукоморья и 33 богатырей, выходящих из моря. Посетить выставку можно будет с 18 мая.


Фото: Pixabay.com