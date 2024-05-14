Выставка лаковых миниатюр по сказкам Пушкина откроется под Иваново

Выставка произведений лаковой миниатюры холуйских художников по мотивам сказок Александра Пушкина откроется в музее Ивановской области. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе музея Холуйского мастерства.





В экспозицию войдут около 30 работ старейших мастеров и современных художников, передает ТАСС. Выставка «Сказки Александра Сергеевича Пушкина в лаковой миниатюре Холуя» будет работать до 15 июня.









По данным музейщиков, авторы работ вдохновлялись произведениями «Сказка о попе и о работнике его Балде», «Сказка о царе Салтане», «Сказка о мертвой царевне» и многими другими. Художники изобразили на миниатюрах известные фрагменты. Так, зрители увидят зеленый дуб у Лукоморья и 33 богатырей, выходящих из моря. Посетить выставку можно будет с 18 мая.









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