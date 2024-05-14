Более 190 победителей проекта «Уличный артист в парках» выступят на 47 площадках Москвы

Более 190 исполнителей, которые победили в третьем сезоне проекта «Уличный артист в парках», выступят на 47 площадках в Москве летом 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе Московского продюсерского центра.





Жителей и гостей Москвы ждут театральные и танцевальные перформансы, фаер-шоу с фонариками и мексиканская флейта, концерты брасс-бэндов и кавер-групп, а также исполнение национальных песен, брейк-данс и лирическая поэзия.





«Все это можно встретить в столичных парках уже сегодня. В Москве стартовал летний сезон выступлений артистов — победителей проекта Московского продюсерского центра «Уличный артист в парках»», — говорится в сообщении пресс-службы.





Стоит отметить, что к участию в третьем сезоне приглашались артисты любых творческих жанров и направлений. «Моспродюсер» рассмотрел порядка 700 заявок. Представители парковых территорий отобрали 191 победителя. Жюри оценивало такие критерии, как исполнительское мастерство, сценический образ, общее впечатление от творческого номера, а также соответствие стилистики выступления концепции паркового или культурного пространства.









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