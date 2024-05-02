Голикова: все плановые показатели нацпроекта «Культура» достигнуты

Вице-премьер Татьяна Голикова подвела итоги реализации национального проекта «Культура» в 2023 году.



По словам Татьяны Голиковой, все плановые значения показателей нацпроекта за год достигнуты.





В 2024 году на реализацию нацпроекта «Культура» было выделено из бюджета более 51 миллиарда рублей.





«Кассовое исполнение за первые три месяца уже составляет 48,6%», — приводит слова Голиковой ТАСС.





В рамках нацпроекта в 2023 году было поддержано более 7,5 тысячи творческих проектов. За год повысили свою квалификацию около 44 тысяч специалистов творческих проектов, большинство из которых работают в регионах.





«В рамках национального проекта ведется активная работа по оснащению детских школ искусств и училищ музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами. Так, за год оснащено 383 образовательные организации в 46 регионах. Реконструировано и капитально отремонтировано 142 здания детских школ искусств в 68 регионах», — сообщила Голикова.





Кроме того, прошла реконструкция и ремонт в 271 доме культуры почти во всех регионах страны. Также были переоснащены 230 муниципальных библиотек.









Фото: пресс-служба Минкультуры России