Книги Кира Булычева обрели вторую популярность после выхода фильма

Интерес к книгам Кира Булычева вырос на 45% в апреле по сравнению с мартом.



Специалисты книжного сервиса «Литрес» связывают это с выходом фильма по его повести «Сто лет тому вперед».





Фильм снял Александр Андрюшенко.





«В период с 1 по 30 апреля продажи произведений Кира Булычева, а также прочтения и прослушивания по "Литрес. Подписке" выросли на 45% по сравнению с предыдущим месяцем», — говорится в сообщении пресс-службы сервиса.





Самым популярным романом Булычева стала аудиокнига «Поселок», которую озвучил Иван Литвинов. Следующая по популярности повесть «Девочка, с которой ничего не случится. Ржавый фельдмаршал». Аудиокнигу по этому произведению озвучила Екатерина Хлыстова. На третьем месте — аудиокнига «Сто лет тому вперед» в прочтении Аллы Човжик.









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