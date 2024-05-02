Губернатор Кузбасса наградил Валерия Гергиева медалью Николая Масалова

02.05.2024

Губернатор Кузбасса наградил Валерия Гергиева медалью Николая Масалова
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев наградил дирижера Валерия Гергиева медалью Николая Маслова. Соответствующее сообщение появилось на сайте главы региона.

В свой 71-й день рождения Валерий Гергиев посещает Кузбасс с рабочим визитом. В рамках поездки дирижер проинспектировал строительство в Кемерове театра оперы и балета. Также под его управлением на полях XXIII Московского Пасхального фестиваля на сцене областной филармонии прошел концерт Объединенного симфонического оркестра Мариинского и Большого театров.

«Валерий Абисалович очень трепетно относится к Кузбассу, это не первый день рождения, который он проводит вместе с нами. В 2019 году мы с ним после концерта высадили деревья возле филармонии», — сказал Цивилев.

По его словам, можно сказать, что день рождения Гергиева празднует весь Кузбасс.

Президент России Владимир Путин ранее поздравил маэстро с 71-летием. Глава государства отметил огромный вклад Валерия Гергиева в духовное воспитание молодого поколения.


Фото: YouTube