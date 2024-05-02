Губернатор Кузбасса наградил Валерия Гергиева медалью Николая Масалова

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев наградил дирижера Валерия Гергиева медалью Николая Маслова. Соответствующее сообщение появилось на сайте главы региона.





В свой 71-й день рождения Валерий Гергиев посещает Кузбасс с рабочим визитом. В рамках поездки дирижер проинспектировал строительство в Кемерове театра оперы и балета. Также под его управлением на полях XXIII Московского Пасхального фестиваля на сцене областной филармонии прошел концерт Объединенного симфонического оркестра Мариинского и Большого театров.





«Валерий Абисалович очень трепетно относится к Кузбассу, это не первый день рождения, который он проводит вместе с нами. В 2019 году мы с ним после концерта высадили деревья возле филармонии», — сказал Цивилев.





По его словам, можно сказать, что день рождения Гергиева празднует весь Кузбасс.





Президент России Владимир Путин ранее поздравил маэстро с 71-летием. Глава государства отметил огромный вклад Валерия Гергиева в духовное воспитание молодого поколения.



