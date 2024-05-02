Ольга Любимова заявила о важности возобновления межмузейного сотрудничества с Азербайджаном

02.05.2024
России важно возобновить межмузейное сотрудничество с коллегами из Азербайджана. Об этом заявила министр культуры Ольга Любимова.
Министр встретилась с помощником президента Азербайджана, исполнительным директором Фонда Гейдара Алиева Анаром Алакбаровым. По ее словам, для России важно проведение совместных выставок, проектов, мероприятий.
«Будем вместе работать в этом направлении», — говорится
в сообщении министра в Telegram-канале.
Участники встречи также обсудили возможность создания национальных студий по различным направлениям для обучения молодежи. Особое внимание стороны уделили подготовке кадров в сфере кинематографии.
Ольга Любимова напомнила, что Фонд Гейдара Алиева в павильоне «Азербайджан» на ВДНХ и в культурном центре в «Иностранке» активно проводит множество мероприятий. В мае ожидается концертная программа фонда в «Геликон-опере».
Фото: Telegram-канал министра культуры Ольги Любимовой