Волковский театр из Ярославля представит три спектакля на гастролях в Москве

Театр драмы имени Федора Волкова приедет с гастролями в Москву. Артисты представят три спектакля с 16 по 19 мая.





В рамках гастролей труппа сыграет «Ледяное сердце» в постановке худрука Волковского театра, народного артиста Валерия Кириллова, информирует РГ . В основу спектакля легла пьеса «Снегурочка» Александра Островского.





18 мая на сцене Малого театра на Большой Ордынке москвичи увидят «Так и будет» по одноименной пьесе Константина Симонова, которая вышла в 1944 году. Срежиссировал постановку Владимир Данай.





Заключительным спектаклем 19 мая станет «Обломов» режиссера Анжея Бубеня. Постановщик представил свое прочтение великого романа, где главный герой ищет смысл жизни и пытается сохранить себя. Все спектакли — премьерные.









Фото: Волковский театр / YouTube