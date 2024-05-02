Директор группы «Коррозия металла» сообщила, что музыканты ждут извинений от властей

02.05.2024

Директор группы «Коррозия металла» сообщила, что музыканты ждут извинений от властей
Группа «Коррозия металла» приостановила свои выступления до извинений от властей и правоохранителей Нижнего Новгорода, заявила директор коллектива Мария Рунова.

Напомним, музыкантов 27 апреля задержали в ночном клубе «Ненависть», где проходил концерт.

«Мы приостановили концерты группы до тех пор, пока администрация Нижнего Новгорода и непосредственно участвовавшее в срыве нашего концерта отделение нижегородского СОБРа не принесут нам официальные извинения», — поделилась Рунова с ТАСС.

Собеседница агентства добавила, что заявление о нанесении побоев музыкантам и поклонникам группы, а также ей самой во время выступления в Нижнем Новгороде уже направлено в местную полицию. Рунова ранее сообщала, правоохранители взяли с нее объяснения по поводу получения телесных повреждений. Юристы группы, в свою очередь, готовятся отправить заявления в отдел собственной безопасности, СК РФ, администрацию Нижегородской области и правозащитные организации.

Музыканты группы «Коррозия металла» были задержаны и подверглись допросу в гримерке клуба в Нижнем Новгороде. Позднее коллектив доставили в один из отделов полиции и привлекли к административной ответственности за пропаганду нацистской символики.


Фото: Pixabay.com