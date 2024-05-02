Директор группы «Коррозия металла» сообщила, что музыканты ждут извинений от властей

Группа «Коррозия металла» приостановила свои выступления до извинений от властей и правоохранителей Нижнего Новгорода, заявила директор коллектива Мария Рунова.





Напомним, музыкантов 27 апреля задержали в ночном клубе «Ненависть», где проходил концерт.





«Мы приостановили концерты группы до тех пор, пока администрация Нижнего Новгорода и непосредственно участвовавшее в срыве нашего концерта отделение нижегородского СОБРа не принесут нам официальные извинения», — поделилась Рунова с ТАСС





Собеседница агентства добавила, что заявление о нанесении побоев музыкантам и поклонникам группы, а также ей самой во время выступления в Нижнем Новгороде уже направлено в местную полицию. Рунова ранее сообщала, правоохранители взяли с нее объяснения по поводу получения телесных повреждений. Юристы группы, в свою очередь, готовятся отправить заявления в отдел собственной безопасности, СК РФ, администрацию Нижегородской области и правозащитные организации.





Музыканты группы «Коррозия металла» были задержаны и подверглись допросу в гримерке клуба в Нижнем Новгороде. Позднее коллектив доставили в один из отделов полиции и привлекли к административной ответственности за пропаганду нацистской символики.









Фото: Pixabay.com