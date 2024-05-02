На Алтае снимут короткометражный фильм о приключениях Леонардо Ди Каприо

Фильм «Лео, у нас сибирские обстоятельства» о Леонардо Ди Каприо снимут в Алтайском крае. Жанр картины — мокьюментари, где соединяются вымысел и реальные персонажи.





Съемки фильма об обладателе премии «Оскар» ведутся в селе Старая Анжинка. По сюжету, голливудский актер отправился за наградой, но ошибся и оказался на Алтае. Здесь актер влюбляется и даже играет Ленина. Сценаристы в создании образа главного героя учитывали русские корни актера.





Роль Ди Каприо исполнил Александр Ясень, который похож на своего персонажа в некоторых ракурсах. Всего в съемках задействовано 14 человек. Режиссером-постановщиком выступает Кристина Холдеева. Она же участвовала в создании сценария.





Создатели фильма отмечают, что общая тема картины о том, как простой сибирский народ может изменить жизнь американской звезды, у которой есть все, о чем можно мечтать. Невесту для «Ди Каприо» нашли в Москве. Премьера может пройти уже летом 2024 года.









Фото: YouTube