В Музеях Московского Кремля пройдет концерт «Пасхальная радость»

Концерт «Пасхальная радость» пройдет 20 мая в Музеях Московского Кремля. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.





Мероприятие пройдет в Оружейной палате. Гости концерта услышать хоровые сочинения Петра Чайковского и Игоря Стравинского, а также романсы Сергея Рахманинова и произведения современных композиторов: Родиона Щедрина, Кузьмы Бодрова, Петра Корягина, Татьяны Шатковской, Софии Микаелян и других.





Перед зрителями выступит Камерный хор Московской консерватории под управлением Александра Соловьева. Также на сцену выйдут профессор Евгения Кривицкая (орган), лауреат II степени IX Международного конкурса-фестиваля молодых исполнителей, победитель международных конкурсов Мария-Эмилия Терзян-Хагба (скрипка).





Ранее стало известно , что XXIII Московский Пасхальный фестиваль охватит более 40 городов России. Зрителей ждут произведения Николая Римского-Корсакова, Модеста Мусоргского, Михаила Глинки и других великих композиторов.









Фото: Пресс-служба Музеев Московского Кремля