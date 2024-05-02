Участники проекта «Молодые драматурги Приморья» поставили первую пьесу

Участники проекта «Молодые драматурги Приморья» поставили первое произведение на сцене Приморского краевого драматического театра молодежи. Действие спектакля разворачивается в военном госпитале, рассказала журналистам зампредседателя правительства региона – министр культуры и архивного дела Елена Бронникова.





Постановка «На выписку» начала свою жизнь в рамках краевого литературно-театрального проекта «Молодые драматурги Приморья», передает ТАСС . Автор пьесы – Николай Пинчук.





«Сегодня это немножко другие герои - более раскрытые, это другой диалог, динамика», — отметила Бронникова.





По ее словам, несколько спектаклей во время майских праздников в театре зрители увидят бесплатно. Речь идет о следующих категориях граждан: участники специальной военной операции (СВО), члены их семей, волонтеры и общественники.





Проект «Молодые драматурги Приморья» родился в 2023 году для обучения драматургии жителей края в возрасте от 14 до 35 лет. Участники познакомились с теорией драмы, основами работы над пьесой, а также с форматом театральной «читки».









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