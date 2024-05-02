Участники проекта «Молодые драматурги Приморья» поставили первую пьесу

02.05.2024

Участники проекта «Молодые драматурги Приморья» поставили первую пьесу
Участники проекта «Молодые драматурги Приморья» поставили первое произведение на сцене Приморского краевого драматического театра молодежи. Действие спектакля разворачивается в военном госпитале, рассказала журналистам зампредседателя правительства региона – министр культуры и архивного дела Елена Бронникова.

Постановка «На выписку» начала свою жизнь в рамках краевого литературно-театрального проекта «Молодые драматурги Приморья», передает ТАСС. Автор пьесы – Николай Пинчук.

«Сегодня это немножко другие герои - более раскрытые, это другой диалог, динамика», — отметила Бронникова.

По ее словам, несколько спектаклей во время майских праздников в театре зрители увидят бесплатно. Речь идет о следующих категориях граждан: участники специальной военной операции (СВО), члены их семей, волонтеры и общественники.

Проект «Молодые драматурги Приморья» родился в 2023 году для обучения драматургии жителей края в возрасте от 14 до 35 лет. Участники познакомились с теорией драмы, основами работы над пьесой, а также с форматом театральной «читки».


Фото: Pixabay.com