Участники проекта «Молодые драматурги Приморья» поставили первую пьесу

02.05.2024
Участники проекта «Молодые драматурги Приморья» поставили первое произведение на сцене Приморского краевого драматического театра молодежи. Действие спектакля разворачивается в военном госпитале, рассказала журналистам зампредседателя правительства региона – министр культуры и архивного дела Елена Бронникова.
Постановка «На выписку» начала свою жизнь в рамках краевого литературно-театрального проекта «Молодые драматурги Приморья», передает ТАСС
. Автор пьесы – Николай Пинчук.
«Сегодня это немножко другие герои - более раскрытые, это другой диалог, динамика», — отметила Бронникова.
По ее словам, несколько спектаклей во время майских праздников в театре зрители увидят бесплатно. Речь идет о следующих категориях граждан: участники специальной военной операции (СВО), члены их семей, волонтеры и общественники.
Проект «Молодые драматурги Приморья» родился в 2023 году для обучения драматургии жителей края в возрасте от 14 до 35 лет. Участники познакомились с теорией драмы, основами работы над пьесой, а также с форматом театральной «читки».
Фото: Pixabay.com