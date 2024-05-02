Президент Владимир Путин поздравил дирижера Валерия Гергиева с днем рождения, который музыкант отмечает 2 мая.



Глава государства в своем поздравлении отметил огромный вклад маэстро в духовное воспитание молодого поколения.



Текст поздравительной телеграммы опубликован на официальном сайте Кремля.



«Выдающийся музыкант, дирижёр, талантливый, увлечённый любимым делом человек, многие годы Вы подвижнически служите искусству и по праву пользуетесь поистине мировым признанием», — говорится в тексте поздравления.





Путин пожелал Гергиеву здоровья, неиссякаемого вдохновения и творческих успехов.









Фото: Александр Шапунов/пресс-служба благотворительного фонда Валерия Гергиева