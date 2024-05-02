Международный кинофестиваль «Литература и кино» продолжает прием заявок

Международный фестиваль «Литература и кино» продолжает принимать заявки. До конца подачи документов остается меньше месяца, уточнили в пресс-службе смотра.





Фестиваль пройдет в 30-й раз. Организаторы юбилейного смотра приняли более 80 заявок. Самое большое количество поступило в номинацию «Полнометражный игровой фильм». Второе место заняла категория «Игровой сериал-экранизация». Последняя номинация была учреждена только в 2024 году, уточнили в пресс-службе фестиваля. Однако интерес к ней оказался достаточно велик.





География участников охватила практически все регионы России. В список работ попали представители Прибалтики и Белоруссии.





Подать заявку на участие можно до 29 мая. Форма для скачивания доступна на официальном сайте фестиваля «Литература и кино».





Смотр пройдет с 3 по 7 июля. Фестиваль проводится при поддержке администрации Гатчинского муниципального района и правительства Ленобласти.









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