Не стало советского российского актера Станислава Мещангина

Советский российский актер, режиссер и театральный деятель Станислав Мещангин ушел из жизни в возрасте 75 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Коми-Пермяцкого национального драматического театра.





Станислав Мещангин начал работу на сцене театра в 1968 году как артист вспомогательного состава. В 1972-м окончил Свердловское театральное училище и был зачислен в актерский состав театра. В 1981 году окончил режиссерский факультет Пермского государственного института искусств и культуры и начал пробовать себя в качестве постановщика.





«Стиль Мещангина отличался богатством фантазии и неординарным подходом в прочтении драматического материала. Многие постановки режиссера высоко оценены театральной критикой», — отметили его коллеги.





Смерть артиста наступила 29 апреля. Прощание состоялось 2 мая у главного входа театра.









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