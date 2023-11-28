Сны о чем-то большем: спектакль «Космос» в МХТ и Театре им. Пушкина

Татьяна ФИЛИППОВА

Этот спектакль по пьесе Алексея Житковского почти одновременно выпустили в двух московских театрах. В МХТ он за полтора года прошел путь от эскиза до новой сцены, в Московском драматическом театре имени Пушкина его сразу поставили на основной.

Пьеса Алексея Житковского была написана в 2020 году и сразу же разошлась по российским театрам, потому что автор, который родился в Омске и живет в Нижневартовске, пишет про самых простых людей и самую обычную жизнь, понятную зрителю любого города, от Краснодара до Барнаула. Но за знакомыми, бытовыми ситуациями вырастает нечто большее.

«Космос», сам сюжет, выглядит как документальная история: живет в провинциальной Бугульме учительница английского языка Татьяна Викторовна Гизатуллина. Живет вдвоем с сыном, потому что ее муж двадцать два года назад был убит на чеченской войне. Навещает его на кладбище, где лежат другие ее одноклассники, погибшие в те же девяностые, кто не на войне, тот от передозы. Вечерами она проверяет тетрадки и мечтает о несбывшемся под фильм «9 ½ недель».

А дальше происходит невероятное: в родную Бугульму собирается приехать единственный из одноклассников Татьяны Викторовны, которому удалось вырваться не просто в большую жизнь, но в открытый космос.

Приезд космонавта в провинциальный город — абсолютное чудо, поэтому у Татьяны появляется надежда, что и в ее судьбе возможны чудеса, она даже решается на небольшой бунт, но в последний момент визит космонавта, когда-то сидевшего с ней за одной партой, отменяется. Вторым ударом становится повестка, которую показывает ей сын: «Мама, я в армию ухожу».

Нынешней осенью «Космос» вышел на сцене сразу двух московских театров: в МХТ имени Чехова он вырос из эскиза, поставленного в рамках экспериментального проекта «Артхаб», посвященного современной драматургии; в Театре имени Пушкина этим спектаклем решили открыть после ремонта основную сцену. Самое интересное, что два «Космоса» почти не пересекаются, хотя находятся рядом.

Спектакль Театра имени Пушкина (режиссер Игорь Теплов) — более яркий, масштабный и зрелищный. И более смешной. Виктория Исакова здесь играет учительницу, которая может сдерживать учеников только криком. У нее очень забавная манера разговаривать — провинциальный выговор с вкраплениями английских слов — нелепая короткая стрижка и большие очки, самые безобразные, которые только можно было бы придумать. Образ учительницы комический, и сценография это еще раз подчеркивает. Главный элемент декорации — огромный глобус, в котором по ходу пьесы появляются разломы. Татарский город Бугульма на этом глобусе — крошечная точка, а квартиру в хрущевке, где проверяет тетрадки учительница английского языка, и вовсе не разглядишь, на сцене она рядом с глобусом, но масштаб у нее другой.

В МХТ имени Чехова декорация более лаконичная, на сцене только стол со стулом и грифельная доска, на которой Татьяна Гизатуллина (Евгения Добровольская) выводит времена английских глаголов — Рast — Present — Continuous. И это не только начало урока, но и напоминание о том, что прошлое связано с настоящим непрерывной цепью событий, вытекающих одно из другого. Спектакль МХТ (режиссер Нина Григорьева) словно сделан по первым словам из девиза Станиславского, вынесенного на фасад театра: «Проще, легче, выше, веселее». Он проще и легче, но не веселее, а трагичнее.

Кульминация пьесы — момент, когда учительница, увязшая в бугульминском болоте, понимает, что у нее впервые за двадцать лет появился шанс на новую жизнь, мгновенно сбрасывает с себя ту защитную кору, которой обросла за эти годы, из Татьяны Викторовны Гизатуллиной превращается в Таньку Соколову, способную быть искренней, свободной и влюбленной. У героини Виктории Исаковой в этот момент за сбивчивой скороговоркой на повышенных тонах открывается хрупкая женственность, у героини Евгении Добровольской за резкостью — спокойная сила.

К финалу два спектакля окончательно расходятся: постскриптум в пьесе Алексея Житковского написан так, что позволяет разное толкование. В спектакле Театра имени Пушкина финальная сцена комическая: оставшаяся в одиночестве Татьяна слушает сочинение своей ученицы на тему «Моя семья», ходульное, стандартное, без единой честной фразы. В спектакле МХТ текст сочинения тот же, оно рассказывает о прекрасной семье, в которой все любят друг друга, но у школьницы синяк под глазом: все в школе знают, что ее бьет отец. Как ни странно, но трагический финал выглядит более оптимистичным: может быть потому, что поведение девушки больше похоже на вызов, чем на покорность, и хочется верить, что хотя бы ей удастся вырваться из Бугульмы, из этого русского космоса, превратившегося в черную дыру.

Фотографии: Спектакль "Космос" в Театре им. Пушкина; Артур Новосильцев / АГН Москва. На анонсе: спектакль "Космос" в МХТ; Александр Торгушников, предоставлены МХТ.