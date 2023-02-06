Шаляпинский фестиваль в столице Татарстана открылся премьерой хрестоматийного «Севильского цирюльника» Россини

Александр МАТУСЕВИЧ, Казань

XLI Шаляпинский фестиваль стартовал в Казани. Он продлится месяц и на этот раз посвящен 150-летию великого русского баса.

Год 2023-й — юбилейный не только для великого Рахманинова, но и для его закадычного друга Федора Ивановича Шаляпина: композитор и певец были ровесниками. Для Казани это событие, пожалуй, будет поважнее: Шаляпин — земляк, уроженец, в зените славы возвращавшийся в родной город не раз. Сорок один год назад — когда родился фестиваль — он стал еще и международным музыкальным брендом поволжской республики.

В день рождения певца 13 февраля будет дан «Борис Годунов» — опера, в которой Шаляпин прославился на весь мир и остался в веках. На открытии же фестиваля прозвучал «Севильский цирюльник» — опера, в которой Шаляпин-Базилио блистал на итальянских сценах вместе со вездами бельканто Тито Скипой и Тоти Даль Монте. Есть и еще «шаляпинские» названия в афише: «Пиковая дама», «Царская невеста», «Хованщина». Последнюю привезет Мариинский театр — собственной постановки этой труднейшей музыкальной драмы Мусоргского Татарский театр оперы и балета имени Мусы Джалиля пока еще не отважился сделать. Десять лет назад Валерий Гергиев со своей труппой уже наведывался в Казань на Шаляпинский — тогда привозили раритетного «Дон-Кихота» Жюля Массне, оперу, в свое время специально написанную для Шаляпина.

Стабильность — верный признак Шаляпинского фестиваля и Театра имени Джалиля, в котором он проводится. Ведет корабль все тот же рулевой — директор Рауфаль Мухаметзянов занимает свой пост вот уже пятый десяток. Это не значит, что нет новшеств. Второй год подряд существует «параллельная программа» фестиваля: помимо основной оперной афиши дают камерные концерты и музыкально-драматические композиции; проводят открытые репетиции для публики и круглые столы для профессионалов музыкального театра, работает школа оперных критиков... Но репертуар основной программы — весьма традиционен. Ставка делается на проверенные названия, которые известны и любимы публикой, а также на парад голосов — Шаляпинский фестиваль славен вокальным разнообразием, для публики это шанс послушать гастролеров со всей России, а нередко и из-за рубежа.

В основном традиционны и режиссерские решения — превалируют красивые реалистические спектакли. Были в истории Шаляпинского и эпатажные режиссерские решения, но в основном эти эксперименты ушли в прошлое — они будоражили интерес своей новизной, но эстетические предпочтения казанской публики не поколебали.

В недавнем прошлом спектакли для Шаляпинского создавали в основном российские режиссеры или режиссеры российского происхождения — Юрий Александров, Михаил Панджавидзе, Ефим Майзель, Георгий Ковтун: их спектакли обильно представлены и в афише нынешнего форума. Но открытие нынешнего фестиваля в нынешних геополитических условиях оказалось необычным: «Севильского цирюльника» приехал ставить итальянский режиссер из прославленного венецианского театра «Ла Фениче» Джузеппе Морасси.

Недавно «Цирюльник» шел на этой сцене в фарсовой постановке петербуржца Александрова. Европейский режиссер представил совершенно другой спектакль — традиционный до мозга костей. Но традиционный — в положительном смысле слова. Раскрыты почти все купюры — Россини зазвучал в полную мощь, а севильская комедия напомнила французский театр Бомарше с его основательностью и продолжительностью высказываний.

Место и время действия — те же, что указаны в либретто Чезаре Стербини: правда Севилья сильно смахивает на родную для режиссера Венецию (об этом публике намекает горбатый мостик, украшающий сцену в первой же картине). Роли в россиниевской «Тщетной предосторожности» проинтерпретированы по лекалам комедии дель-арте: она уравновешивает французский и испанский векторы, не давая нам забыть, что в первую очередь это — итальянская опера. И самое главное — подробнейшая, буквально ювелирная работа с актерами, копание вглубь, активный поиск живого, эмоционального театра, театра впечатлений и переживаний, который призван удивлять не эпатирующим трюкачеством, а убедительностью образов. Каждый жест, взгляд, поза, движение идут от музыки, и таких деталей очень много, режиссерская партитура подробна, виртуозна, внимательна прежде всего к идеям композитора. В этом спектакле ничто не шокинует, но при этом он увлекает и захватывает всецело — хорошо сделанные роли не могут оставить равнодушным.

Громоздкие декорации, богатые и яркие костюмы (и то, и другое — авторства Морасси), подробный грим, преображающий актеров, хрестоматийные образы — цирюльник в стиле торреро, граф — напудренный аристократ, Бартоло с седым начесом и в буклях, Базилио в огромной черной широкополой шляпе — все «как при бабушке» (посмотрите на фотографии Шаляпина столетней давности в этой опере!), но, черт возьми, это работает! И понятно почему — сделано главное: живое актерское воплощение, яркая и убедительная игра, а все остальное, не подменяя главного, является тем, чем и должно быть— антуражем.

Словом, если вы устали от режиссерского волюнтаризма в опере на столичных и некоторых региональных сценах, добро пожаловать в Казань, на Шаляпинский фестиваль. Музыкальная составляющая премьеры, за которую отвечал другой итальянец — Марко Боэми, не дебютант, а напротив, давний друг Шаляпин-феста — также на должном уровне. Оркестр играет витально и без помарок, дирижер добивается россиниевской шампанской легкости.

У казанского «Цирюльника» великолепный титульный герой — стройный красавчик Эмиль Сакавов из Алма-Аты. Живой и непосредственный, он превосходно вжился в роль Фигаро, да еще и поет приятным баритоном, которому подвластны итальянские брио и фиоритуры (что не так часто встречается у низких мужских голосов). Вместе с ним на сцене изящный Альмавива в исполнении москвича Ярослава Абаимова и жизнерадостная с точной и звонкой колоратурой Розина Светланы Москаленко из Михайловского театра. Дмитрий Скориков из «Геликона» — потрясающий Бартоло, со скоростью пулемета выстреливающий свои скороговорки. Странно, почему для басов считается более предпочтительной роль Базилио, ведь настоящий шедевр оперного существования — это роль скаредного и коварного опекуна. Учителя пения Базилио габтовец Михаил Казаков решает утрированно гротескно — в его игре и пении, кажется, комедия дель-арте расцветает наиболее пышным цветом.

Фотографии: Рамис Назмиев / предоставлены пресс-службой Татарского театра оперы и балета им. М. Джалиля.