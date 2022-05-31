Три собаки на Бродвее: американская классика на сцене петербургского Театра комедии

Евгений ХАКНАЗАРОВ, Санкт-Петербург

Когда стареющая звезда понемногу сдает позиции, на подмостках уже готова блистать новая – амбициозная и энергичная. Но если прежняя королева не желает сдаваться? Тогда готовьтесь к закулисной грязи, за которой так легко не разглядеть трагедию женщины, ведущей безнадежную борьбу со временем.

В заголовке этого материала, конечно, должно бы фигурировать более биологическое обозначение собак. Но этого не допускают как этические стандарты нашего издания, так и эстетическая нестыковка сниженной лексики с новой постановкой акимовского театра — роскошной для взора, блестящей, буквально искрящейся золотом. Между тем спектакль режиссера Андрея Цисарука «Первая среди звезд» рассказывает именно о неприглядной правде, выходящей на передний план, когда театральная жизнь смывает волшебный грим.

Про грим я не просто так. Премьера в Театре комедии из числа тех, где видеоискусство сопоставимо с игрой первоклассных актеров. Причем речь идет о крупных планах, что является настоящим вызовом для театральных актрис. В этой постановке исполнительницы главных ролей в буквальном смысле вынуждены показать товар лицом. Цинично? Пожалуй. Но только не в том случае, когда речь идет об интерпретации сюжета, ставшего абсолютным хитом в начале пятидесятых, на пиковой точке голливудского киногламура.

Спектакль «Первая среди звезд» создан по пьесе Мэри Орр «Все о Еве». Одноименная лента, вышедшая в прокат в 1950 году и рассказавшая полную лести, лжи и коварства историю о том, как почитательница и начинающая актриса подсидела своего кумира и благодетельницу, удостоилась премии «Оскар» в шести номинациях. На позолоченную статуэтку претендовали сразу четыре актрисы из картины — правда, победа их всех обошла: как известно, американская киноакадемия полна своих причуд. Но сюжет был взят из жизни, а не выдуман, что добавляло остроты восприятия. Равно как и тот факт, что эта картина стала ощутимым пинком Голливуда бродвейским конкурентам, кичащимся своей элитарностью по сравнению с «низкопробной» продукцией «фабрики грез». А Бетт Дейвис сыграла в фильме едва ли не свою лучшую роль.

Похоже, Андрей Цисарук поставил себе высокую планку: пройти по грани между драмой и трагедией и при этом продемонстрировать собственный стиль на фоне культового сюжета. Удалось не все, но многое. Несмотря на относительную молодость, за спиной у режиссера много спектаклей, которые он в качестве второго режиссера выпустил в Малом театре, и две самостоятельные работы там же — «Поздняя любовь» и «Доходное место» Островского. Актерскому мастерству Цисарук учился у Юрия Соломина, тонкостям режиссуры — у Иосифа Райхельгауза, а его постановки, кроме Москвы и Петербурга, были осуществлены также в Твери, Цхинвале, Нижнем Новгороде, Ижевске и Архангельске.

Роль выходящей в тираж примадонны Марго Ченнинг режиссер поручил Елене Руфановой, которая прошла на акимовской сцене впечатляющий путь от Принцессы в шварцевской «Тени» до Надюхи Кузякиной в спектакле «Любовь и голуби». Как видим, палитра актрисы богата и в ней для новой постановки нашлись и трогательность, и взбалмошность, и лиричность, и изрядная доля сволочизма. Недаром так органично к этому образу прилепляется эпитет, обозначающий фертильную собаку и с наслаждением выкрикиваемый окружением дивы. И ответный шаг звезды на проделки молодой аферистки только подтверждает ее умение огрызаться и при случае больно укусить. Но все же сочувствие режиссера своей героине ощущается явственно. В отличие от Евы, для которой актриса Виктория Криулина припасла свой эмоциональный наборчик. Там, где Марго демонстрирует тонкость, Ева прибегает к нахрапистости. Вместо иронии, присущей своей патронессе, ее помощница-конкурентка берет несколько закамуфлированной, но грубостью. Маска искренней почитательницы, с которой так жестоко и несправедливо обошлась судьба, а после исполнительной секретарши и светлого человечка, который рад угодить всем, скрывает под собой алчную охотницу за деньгами и положением в обществе — с помощью искусства, мужчин, газет — словом, любыми способами. Виктория Криулина только год служит в театре, и эта роль для нее, несомненно, отличная возможность показать свои способности по максимуму.

Образы Марго и Евы образуют не только сюжетное, но и визуальное двуединство. Я уже упоминал про впечатляющее видеосопровождение спектакля, но не знаю, кого за него благодарить, режиссера Андрея Цисарука или художника-постановщика Дмитрия Разумова. Пока на сцене закручивается интрига, на декорацию проецируется картина снятия макияжа персонажем Елены Руфановой — тот самый откровенный и практически кричащий крупный план. А видеопортрет Евы исполнен спокойного самодовольства, расчетливости. Глаза персонажа, который, напротив, наносит грим, просто-таки лучатся цинизмом. В итоге зритель испытывает мощнейшее впечатление.

Очень красива мебель, стилизованная под пятидесятые годы. На сцене — чистый mid-century modern, словно сошедший с иллюстраций учебников по истории дизайна. Крайне интересен подход создателей спектакля к дамским костюмам. Одеяния Марго — остромодный нью-лук. Костюм ее заклятой подруги, бывшей актрисы Карэн (актриса Наталья Ткаченко вышла на сцену с энергичным, направленным на действие и на тот же сволочизм рисунком игры), оказался родом из более ранних времен и обрел эксцентричный геометрический рисунок. Еву же для начала облачили в однотонную темную полумонашескую несуразность, а после художник отдал должное функционализму, дополнив утилитарность и некоторую униформенность одежды Евы, ставшей помощницей звезды, тонким и даже тихим шиком. И еще китч — конечно же, великий и ужасный китч. Люди со стажем вспомнят остромодные в конце семидесятых черные лакированные портмоне, украшенные так называемыми стереокартинками, с которых на обладателя глядели красавицы той поры, кокетливо подмаргивающие при повороте этого галантерейного аксессуара. Точно так же в самом начале со сцены на зрителя устремлен взгляд Марго, меняющийся вместе с зацикленной сменой кадров. Внизу изображения — надпись «Первая среди звезд» на английском, причем шрифт названия отсылает прямиком к титрам голливудских лент 40–50-х годов. Высшей точки визуального буйства спектакль достигает в сценах театрального триумфа Марго, а после и Евы. Золото и блестки повсюду: на заднике, по бокам и даже брюки на подтанцовке слепят глаза. После многочисленных постановок, обходящихся темным фоном, серым рубищем на героях и парой табуреток в качестве декораций, смотреть и смотреть.

Мужские роли прописаны и выведены крайне доходчиво. Андрей Толшин (продюсер и муж Марго Клемент) и Владимир Миронов (Ллойд, драматург и матримониальная добыча Евы) — этакие бродвейские акулы, которые, однако, не могут выпутаться из расставленных авантюристкой сетей. Журналист Томсон (Ярослав Воронцов) сначала раздражает клишированностью образа – но это, наверное, у меня профдеформация при появлении непременных атрибутов ремесла, которые в реальной жизни находятся вовсе не на виду. Его суетливость, назойливость и самоуверенность тоже несколько выводят из себя — ровно до той поры, когда рвение персонажа перед камерой заставляет его продолжать речи, приподнимая уже опустившийся занавес. Здесь становится смешно и симпатично. Не зацепила работа Бориса Чистякова в роли незадачливого менеджера Харви — настолько, что даже сказать нечего.

Конечно, новая постановка акимовского театра является находкой для актрис. Все три женских образа запоминаются, и даже с сочувствием и симпатией, пусть отношения между ними и вызывают ассоциацию с конкуренцией в одной стае. У каждой своя правда и неправда, свои выигрышные приемы и возможности. Им есть что играть — в конце концов, режиссер вложил достаточно в каждый дамский персонаж. Уверен, изнутри виднее, что нужно еще подтянуть и доработать. Но премьера, несомненно, яркая, на неизбитом материале, в меру смешная, порой трагичная, вполне интеллектуальная, но не «грузящая». То, что нужно для эффектного завершения сезона.

Автор фотографий: Торопов Леонид. Фотографии предоставлены Театром комедии им. Акимова