В Москве открылась посвященная балерине Галине Улановой выставка

В Москве в Мраморном зале Библиотеки иностранной литературы открылась выставка «Галина Уланова: «Души движения — движение души».



Экспозиция ранее была представлена в Париже и в Софии.





На выставке можно будет увидеть уникальные личные вещи и фотоархив балерины Галины Улановой.





«Одна из главных миссий Библиотеки иностранной литературы — продвижение, популяризация и раскрытие многогранного отечественного искусства для международной аудитории, рассказ о его влиянии на мировую культуру. А как можно представить творческую вселенную без грандиозного, невероятного русского балета?» — передает слова генерального директора Библиотеки иностранной литературы Павла Кузьмина пресс-служба Министерства культуры.





Галина Уланова известна по блестящим партиям в балетах «Ромео и Джульетта», «Жизель», «Шопениана», «Лебединое озеро» и многих других.









Фото: пресс-служба Министерства культуры России