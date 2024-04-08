В Казахстане пройдет «Фестиваль российского кино Казахстан 2024», передает Роскино.



Смотр пройдет с 12 по 14 апреля в Астане и Алма-Ате.



В программу бесплатных показов вошли картины «Бременские музыканты», «Поехавшая», «Снегирь», «Воздух». Состоится также специальный показ фильма «Вызов» в честь празднования Дня космонавтики.



Кинопоказы в Астане пройдут на площадках Телерадиокомплекса «Казмедиа», Русского дома в Астане, киноцентра «Арман Asia Park». В Алма-Ате мероприятия пройдут в кинотеатре «Арман Достык» и Русском доме.



Участие в фестивале примут российские кинематографисты: режиссеры, актеры, продюсеры.



Программа фестиваля включает также творческие встречи, мастер-классы, выставку.



«Фестиваль российского кино 2024 года в Казахстане представит одни из лучших новых кинокартин. Надеюсь, что мероприятие также станет площадкой для встреч кинематографистов России и Казахстана, пространством для креативной дискуссии. Оригинальные сюжеты и национальный колорит создают особый характер кинематографа Казахстана, который может многое привнести в создание совместных кинопроектов», — приводит Роскино слова министра культуры России Ольги Любимовой.