Начался отбор заявок на соискание премии «Душа России»

Начался отбор заявок на соискание премии «Душа России»

08.04.2024

Стартовал прием заявок на соискание премии «Душа России», сообщает Министерство культуры России.

Награда присуждается руководителям коллективов и самодеятельным мастерам в нескольких номинациях: «Народный танец», «Народное пение», «Народная музыка», «Традиционная народная культура», «Народный мастер в области самодеятельного декоративно-прикладного искусства».

Отмечается, что каждый регион может выдвинуть на соискание премии не более пяти человек. Прием заявок осуществляется до 28 июня.

Премия «Душа России» присуждается ежегодно с 2002 года.


Фото: пресс-служба Министерства культуры России