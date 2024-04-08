Начался отбор заявок на соискание премии «Душа России»

Стартовал прием заявок на соискание премии «Душа России», сообщает Министерство культуры России.



Награда присуждается руководителям коллективов и самодеятельным мастерам в нескольких номинациях: «Народный танец», «Народное пение», «Народная музыка», «Традиционная народная культура», «Народный мастер в области самодеятельного декоративно-прикладного искусства».



Отмечается, что каждый регион может выдвинуть на соискание премии не более пяти человек. Прием заявок осуществляется до 28 июня.



Премия «Душа России» присуждается ежегодно с 2002 года.









Фото: пресс-служба Министерства культуры России