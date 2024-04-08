Дефицит работников культуры в Херсонской области составил 60%

В Херсонской области дефицит работников культурной сферы составил 60%.
Об этом сообщил министр культуры региона Александр Кузьменко.
По словам Кузьменко, для региона очень актуальна программа «Земский работник культуры», предложенная президентом.
«В некоторых наших селах учреждения культуры закрыты, потому что там нет работников. У нас до 60% доходит дефицит работников культуры. Поэтому программа президента окажет большую помощь Херсонской области в привлечении кадров. При этом продолжают работать музыкальные школы, дома культуры и музеи в Геническе, Скадовске, Новотроицком, Чаплынке, Каланчаке и многих других районах области», — приводит слова министра ТАСС
.
Министр добавил, что одной из причин нехватки работников являются периодические удары дронов ВСУ по мирным селам левобережья Днепра. В ряде населенных пунктов вблизи линии соприкосновения продолжают работать библиотеки, музеи, дома культуры.