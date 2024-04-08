В Центральном доме кинематографистов пройдет открытие Международного кинофестиваля «День Победы»

В Большом зале Центрального дома кинематографистов пройдет торжественная церемония открытия III Международного кинофестиваля «День Победы», передает пресс-служба Минкультуры России.



Открытие пройдет 16 апреля. Фестиваль посвящен Победе советского народа в Великой Отечественной войне. В этом году в программу фестиваля включены фильмы о событиях в Донбассе.



Оргкомитет фестиваля получил более 230 заявок из России, стран ближнего и дальнего зарубежья.



Помимо основных номинаций современного кино, в программу фестиваля вошел конкурс полнометражных советских художественных фильмов о Великой Отечественной войне.



В рамках смотра пройдет также питчинг проектов короткометражных документальных военно-патриотических фильмов.