В Центральном доме кинематографистов пройдет открытие Международного кинофестиваля «День Победы»

08.04.2024

В Центральном доме кинематографистов пройдет открытие Международного кинофестиваля «День Победы»
В Большом зале Центрального дома кинематографистов пройдет торжественная церемония открытия III Международного кинофестиваля «День Победы», передает пресс-служба Минкультуры России.

Открытие пройдет 16 апреля. Фестиваль посвящен Победе советского народа в Великой Отечественной войне. В этом году в программу фестиваля включены фильмы о событиях в Донбассе.

Оргкомитет фестиваля получил более 230 заявок из России, стран ближнего и дальнего зарубежья.

Помимо основных номинаций современного кино, в программу фестиваля вошел конкурс полнометражных советских художественных фильмов о Великой Отечественной войне.

В рамках смотра пройдет также питчинг проектов короткометражных документальных военно-патриотических фильмов.