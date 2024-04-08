Мариинский театр анонсировал специальные события на майские праздники

Мариинский театр представит серию специальных событий на майские праздники, передает пресс-служба театра.



Сообщается, что с 1 по 12 мая в театре пройдут гастроли балетной труппы Большого театра России, чествование Петра Чайковского, концерты ко Дню Победы.



Новая серия гастрольных спектаклей Большого театра России откроется в Мариинском 7 мая. В Петербурге пройдет два балета — «Спартак» в постановке Юрия Григоровича и «Драгоценности» в постановке Джорджа Баланчина.



Кроме того, в рамках празднования 180-летия со дня рождения Николая Римского-Корсакова в театре состоится показ опер «Золотой петушок», «Псковитянка», «Майская ночь».



В день рождения Чайковского 7 мая на Исторической сцене прозвучит опера «Евгений Онегин». Спектакль будет представлен в классической постановке Юрия Темирканова. На Исторической сцене 4 мая будет представлен балет «Лебединое озеро».



Специальная концертная программа состоится в преддверии Дня Победы. 9 мая в театре пройдет опера Кирилла Молчанова «Зори здесь тихие».









Фото: Михаил Вильчук/пресс-служба Мариинского театра