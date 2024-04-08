Ольга Любимова провела встречу с архитектором Леонидом Тазьбой

08.04.2024
Министр культуры России Ольга Любимова провела встречу с членом Союза архитекторов России Леонидом Тазьбой.
Об этом Ольга Любимова сообщила в Telegram-канале.
По словам министра, на встрече обсуждались вопросы сохранения исторических памятников для потомков.
Ольга Любимова рассказала, что Леонид Тазьба является автором многих монументальных произведений, которые можно увидеть в Крыму, Москве, Йошкар-Оле, Железноводске, Киргизии.
«За свой огромный вклад в нашу культуру выдающийся скульптор и архитектор был отмечен множеством наград и премий. Желаю Леониду Владимировичу здоровья и дальнейших успехов в работе», — написала Ольга Любимова.
Фото:t.me/olga_b_lyubimova