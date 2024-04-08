В Тульской области пройдет выставка филиала Музея Победы — Музея Г.К. Жукова.



Проект будет представлен 10 апреля в Алексинском художественно-краеведческом музее.



Выставка представляет собой передвижную фотодокументальную планшетную экспозицию, посвященную Маршалу Советского Союза Георгию Жукову, «Маршал Победы. Путь и судьба». Открытие выставки приурочено к 79-й годовщине Великой Победы и к 80-й годовщине вручения Г.К. Жукову первого ордена «Победа».



«В выставку вошли более 100 уникальных фотографий из фондов Музея Г.К. Жукова, раскрывающих не только боевой путь полководца, но и страницы его «мирной» биографии: годы детства, юности, профессионального становления, а также малоизвестные факты послевоенной жизни Г.К. Жукова», — рассказали в Музее Победы.



Проект доступен для зрителей до 31 мая 2024 года.









Фото: пресс-служба Музея Победы