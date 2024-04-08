Министр культуры России Ольга Любимова приняла участие в открытии выставки «Тибет. Хань Юйчэнь в Третьяковской галерее».



Об этом говорится в Telegram-канале министра.



Глава Минкультуры отметила, что выставка стала частью мероприятий перекрестных годов культуры России и Китая. Третьяковская галерея стала одним из первых российских музеев, представивших работы выдающегося современного китайского мастера, сообщила министр.



«Основная тема творчества Хань Юйчэня — Тибет, удивительный горный край на юго-западе Китая. Художника привлекают как великолепные пейзажи, так и колорит традиционного образа жизни местных жителей», — говорится в сообщении министра.



Ольга Любимова добавила, что в своих работах мастер отражает увиденное с достоверной точностью, что позволит каждому гостю выставки, особенно тем, кто не был в регионе, познакомиться с настоящим Тибетом и понять любовь художника к этим местам.



«Отдельно хочу отметить щедрый дар Хань Юйчэня Третьяковской галерее — это картина «Тысяча псалмов и притч». Уверена, полотно станет украшением коллекции музея», — сказала Ольга Любимова.









Фото: t.me/olga_b_lyubimova