08.04.2024
Министр культуры России Ольга Любимова приняла участие в открытии выставки «Тибет. Хань Юйчэнь в Третьяковской галерее».
Об этом говорится в Telegram-канале министра.
Глава Минкультуры отметила, что выставка стала частью мероприятий перекрестных годов культуры России и Китая. Третьяковская галерея стала одним из первых российских музеев, представивших работы выдающегося современного китайского мастера, сообщила министр.
«Основная тема творчества Хань Юйчэня — Тибет, удивительный горный край на юго-западе Китая. Художника привлекают как великолепные пейзажи, так и колорит традиционного образа жизни местных жителей», — говорится в сообщении министра.
Ольга Любимова добавила, что в своих работах мастер отражает увиденное с достоверной точностью, что позволит каждому гостю выставки, особенно тем, кто не был в регионе, познакомиться с настоящим Тибетом и понять любовь художника к этим местам.
«Отдельно хочу отметить щедрый дар Хань Юйчэня Третьяковской галерее — это картина «Тысяча псалмов и притч». Уверена, полотно станет украшением коллекции музея», — сказала Ольга Любимова.
Фото: t.me/olga_b_lyubimova