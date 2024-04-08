Путин рекомендовал регионам возродить конкурс «А ну-ка, девушки!»

08.04.2024
Президент России Владимир Путин рекомендовал властям в регионах подумать о распространении опыта «Уралвагонзавода» по проведению конкурса «А ну-ка девушки!».
В феврале глава государства совершил поездки в Свердловскую и Челябинскую области. По итогам поездки был составлен перечень поручений президента.
«Рекомендовать исполнительным органам субъектов Российской Федерации рассмотреть вопрос о распространении опыта акционерного общества «Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского» по проведению корпоративного конкурса «А ну-ка, девушки!», — указано в документе.
Доклад по поводу поручения Владимира Путина должен быть представлен до 1 ноября. Ответственными за их исполнение назначены главы субъектов РФ.
В Свердловской области Путин поговорил с рабочими «Уралвагонзавода» в Нижнем Тагиле. Участница встречи Валерия Фролова рассказала президенту, что на заводе устраивают внутренний конкурс «А ну-ка, девушки!». Фролова попросила возродить этот конкурс в масштабе страны, президенту эта идея понравилась.
Фото: пресс-служба Кремля