Ольга Любимова поздравила работников российской анимации с профессиональным праздником

Министр культуры России Ольга Любимова поздравила с профессиональным праздником работников российской анимации.



Поздравление опубликовано в Telegram-канале министра.



«Один из важных принципов отечественной анимации — преемственность. Наши современные художники, сценаристы, режиссеры и композиторы продолжают традиции великих советских мастеров. Они создают потрясающие фильмы для всей семьи и придумывают героев, с которыми растут дети», — говорится в сообщении.



Министр добавила, что художники своим талантом вдохновляют молодое поколение.



Глава ведомства отметила, что в России многие ребята активно посещают курсы по анимации в модельных библиотеках, учатся в профессиональных студиях на базе школ креативных индустрий, осваивают профессию в творческих студиях.



«Дорогие коллеги, желаю вам дальнейших успехов и новых ярких проектов. С Днем российской анимации!» — указано в сообщении.









Фото: пресс-служба Министерства культуры России