В Москве стартовала реставрация Дворца культуры завода «Серп и Молот».



Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в соцсетях.



Отмечается, что за время своего существования объект культурного наследия регионального значения, которым признан Дворец культуры, неоднократно реконструировался.



В ходе планирования реставрационных работ, отметил Собянин, специалисты использовали комплексный подход и решили восстановить ценные элементы разных периодов.



В первом строении ДК планируется раскрыть ранее заложенные оконные и дверные проемы, демонтировать позднюю цементную штукатурку, отреставрировать декоративные элементы. Внутри помещения создадут историческую планировку, фасадам вернут исходный цвет.



Во втором строении и переходе, ведущем к первому, будет сохранена облицовка стен и колонн из мрамора и туфа, полы из мраморных плит, фрагменты деревянных поручней лестниц, оставшиеся со времен строительства здания.



После реставрации ДК «Серп и Молот» планируют превратить в арт-квартал, который станет настоящей точкой притяжения.









Фото:t.me/mos_sobyanin