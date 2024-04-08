В Москве стартовала реставрация Дворца культуры завода «Серп и Молот»

08.04.2024

В Москве стартовала реставрация Дворца культуры завода «Серп и Молот»
В Москве стартовала реставрация Дворца культуры завода «Серп и Молот».

Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в соцсетях.

Отмечается, что за время своего существования объект культурного наследия регионального значения, которым признан Дворец культуры, неоднократно реконструировался.

В ходе планирования реставрационных работ, отметил Собянин, специалисты использовали комплексный подход и решили восстановить ценные элементы разных периодов.

В первом строении ДК планируется раскрыть ранее заложенные оконные и дверные проемы, демонтировать позднюю цементную штукатурку, отреставрировать декоративные элементы. Внутри помещения создадут историческую планировку, фасадам вернут исходный цвет.

Во втором строении и переходе, ведущем к первому, будет сохранена облицовка стен и колонн из мрамора и туфа, полы из мраморных плит, фрагменты деревянных поручней лестниц, оставшиеся со времен строительства здания.

После реставрации ДК «Серп и Молот» планируют превратить в арт-квартал, который станет настоящей точкой притяжения.


Фото:t.me/mos_sobyanin