Луганский театр кукол представит спектакль «Сказки старинного города» в Белгороде и Рязани

08.04.2024
В Белгороде и Рязани пройдет спектакль Луганского академического театра кукол.
Труппа представит постановку «Сказки старинного города». Показы пройдут в рамках федеральной программы «Большие гастроли», передает
ТАСС.
По словам режиссера Луганского академического театра кукол Валерия Середы, гастрольная деятельность начнется у театра в конце мая.
Спектакль «Сказки старинного города» создан по пьесе петербургского драматурга Анны Константиновой. Действие происходит в исторической части Луганска.
«Нам хочется верить, что спектакль станет визитной карточкой нашего театра, и, представляя его на других территориях, хотим передать атмосферу нашего любимого города с его мечтами и надеждами и, возможно, иногда сложностями», — рассказал режиссер.
Фото: Pixabay.com