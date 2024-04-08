Концерты XI Транссибирского арт-фестиваля пройдут в Красноярске, Москве и Поволжье

Мероприятия XI Транссибирского арт-фестиваля пройдут в городах Поволжья, Красноярске и Москве.



Основная программа фестиваля завершилась в Новосибирске и продолжится мероприятиями в Москве, Красноярске, Самаре, Тольятти, которые будут продолжаться до 17 ноября.



Следующим мероприятием в рамках фестиваля станет спектакль «12». Он пройдет в Красноярском театре оперы и балета. 16 апреля состоится концерт в Красноярской краевой филармонии. В Москве 9 и 13 апреля пройдут концерты организатора фестиваля, скрипача Вадима Репина. На ноябрь запланированы концерты в городах Поволжья — Самаре и Тольятти.



В Новосибирске в рамках фестиваля прошло 18 концертов, которые посетили более 14 тысяч зрителей.









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