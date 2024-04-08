В Хабаровске открылась фотовыставка Музеев Московского Кремля

В Хабаровске открылась фотовыставка «Москва. Кремль. Точное время».



Выставка работает в Международном аэропорту имени Г.И. Невельского и посвящена часам из собрания Музеев Московского Кремля, передает пресс-служба учреждения.



Отмечается, что музейная коллекция часов насчитывает около двухсот экспонатов. Для фотовыставки отобраны изображения самых редких и удивительных часов, созданных в ведущих художественных центрах Германии, Франции, Турции.



«Я рада, что у нас появилась возможность познакомить жителей и гостей Хабаровска с этими удивительными предметами и показать, что многие часы являются настоящими произведениями искусства. Аэропорт — это ворота в город и прекрасная площадка для знакомства с главными достопримечательностями, его историей и культурой. Хабаровск — город, где любят и ценят искусство, и мы с удовольствием представляем здесь свои выставочные проекты — и в музее имени Н.И. Гродекова, и в международном аэропорту», — отметила Елена Гагарина, генеральный директор Музеев Московского Кремля.









Фото: пресс-служба Музеев Московского Кремля