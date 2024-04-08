«Летучий корабль» снова вышел в лидеры проката в России по итогам выходных

Фильм «Летучий корабль» режиссера Ильи Учителя вновь стал лидером проката в России и странах СНГ по итогам выходных.





Лента собрала 137,8 млн рублей за минувшие выходные, говорится в отчете портала Kinobusiness.com за период с 4 по 7 апреля.



«Летучий корабль» — экранизация одноименного мультфильма 1979 года, снятого Гарри Бардиным по мотивам народной сказки. Главные роли в фильме сыграли Леонид Ярмольник, Александр Метелкин, Ксения Трейстер, Федор Добронравов, Анна Уколова, Полина Гагарина.



Второе место по сборам досталось картине «Артур, ты король» Саймона Селлана Джоунса. Фильм собрал 38,3 млн рублей. На третьем месте — приключенческая картина «Золото Умальты» Андрея Богатырева. Фильм собрал 30,6 млн рублей.









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