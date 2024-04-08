Спектакль «12» Михалкова в Красноярске собрал полный зал

08.04.2024
В Красноярском театре оперы и балета имени Хворостовского состоялся первый показ спектакля Никиты Михалкова «12».
Постановка собрала полный зал, передает
ТАСС.
Изначально показы планировались на 9 и 10 апреля, однако из-за большого ажиотажа было решено сделать еще один показ 8 апреля. В общей сложности спектакль посмотрели около 900 зрителей.
Постановка была показана в рамках XI Транссибирского арт-фестиваля.
«Несколько лет филармония выстраивала отношения с командой Никиты Михалкова, организовала его творческий вечер и наконец в этом сезоне мы получили полноценный спектакль», — передает ТАСС слова генерального директора Красноярской краевой филармонии Евгения Стодушного.
В постановке задействованы народный артист России Николай Бурляев, народный артист России Сергей Степанченко, режиссер Никита Михалков и другие артисты. Кроме того, во время спектакля выступил детский ансамбль «Амзабз».
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