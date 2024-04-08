РНБ запустила электронный ресурс «Русская поэзия и проза XX века»

Российская национальная библиотека (РНБ) запустила новый электронный ресурс «Русская поэзия и проза XX века».



Сервис представляет информацию об истории отечественной литературы указанного периода, сообщили в пресс-службе РНБ.



«Основные принципы ресурса — качество материала и возможность доступа к массивам библиографической и другой информации в любое время. А его основой являются материалы фундаментального биобиблиографического указателя "Русские советские писатели. Поэты (советский период)", подготовленного и изданного РНБ в 1977-2021 годах», — говорится в сообщении.



В РНБ рассказали, что ресурс станет точкой доступа к разноплановой информации и позволяет найти данные как о литературных процессах, так и об отдельных писателях. В разделах «Personalia» и «Сайты о писателях. Страницы на сайтах библиотек» представлены русские писатели XX века. Раздел «Литературные музеи» содержит материал о 124 музеях России с краткой информацией об экспозиции и истории создания.



Раздел «Тексты. Справочные ресурсы» включает ссылки на электронные библиотеки и отдельные коллекции электронных библиотек, интернет-ресурсы, на которых размещены тексты писателей, электронные копии рукописей и документов, коллекции аудиозаписей, справочные ресурсы. Наиболее авторитетные издания по отдельным темам находятся в разделе «В помощь библиографу».



В дальнейшем сервис будет включать разделы, посвященные отдельным литературным течениям, объединениям и группам XX века.









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