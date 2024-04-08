На конкурс в рамках фестиваля «Циолковский» поступило 85 заявок

Об этом сообщил президент Союза композиторов Евразии Андрей Батурин в ходе пресс-конференции, посвященной фестивалю.«Порядка 85 было подано заявок. Пять у нас финалистов в песенном жанре и два в жанре симфонической музыки. <...> Приняли участие и Белоруссия, и Узбекистан, Туркменистан, московские композиторы, регионы, поэтому достаточно много участников», — приводит агентство слова Батурина.По словам руководителя, конкурс будет проводиться ежегодно, его победителей в разных номинациях определит жюри МКФ «Циолковский».Международный кинофестиваль «Циолковский» пройдет в Калуге в пятый раз с 12 по 16 апреля. Программа фестиваля включает конкурсы игровых, документальных, анимационных, полнокупольных фильмов.