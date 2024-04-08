Ольга Любимова обсудила взаимодействие с участниками конкурса «Лидеры России»

Министр культуры России Ольга Любимова провела видеоконференцию с участниками суперфинала конкурса «Лидеры России».



Об этом министр сообщила в своем Telegram-канале.



«Выступаю одним из наставников этого проекта, который реализуется по поручению Владимира Владимировича Путина. Конкурс дает потрясающую возможность руководителям нового поколения получить грант на развитие своих инициатив», — говорится в сообщении.



По словам Ольги Любимовой, директор направления департамента по поддержке проектов с госфинансированием ПАО «Ростелеком» Ольга Лисовенко рассказала о своей работе в Музее Победы, в Третьяковской галерее, где она участвовала в решении земельного вопроса для нового здания на Кадашевской набережной.



«Замглавы администрации Тулы по социальной политике Инесса Фельдман поделилась своим опытом курирования сфер образования, культуры и спорта в родном городе. А также рассказала о реализации программы «Пушкинская карта» в Туле. Договорились с участниками о дальнейшем взаимодействии по программе «Лидеры России», — говорится в сообщении.









Фото: t.me/olga_b_lyubimova