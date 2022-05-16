Показательный урок: Людмила Максакова в роли Марии Каллас

Елена ФЕДОРЕНКО

На Новой сцене Театра Вахтангова продолжаются премьерные показы спектакля «Мастер-класс» («Письма из тишины») в постановке Сергея Яшина. В главной роли — Людмила Максакова. Зрительский ажиотаж нарастает.



Фотографии Ольги Кузякиной и Валерия Мясникова. Предоставлены пресс-службой Театра имени Евгения Вахтангова

Пьесу известного американского драматурга Терренса Макнелли «Мастер-класс» к разряду серьезной литературы отнести трудно — в ней достаточно бродвейского замеса, антрепризной сентиментальности, прицела на коммерческий успех. Драма составлена из мозаики обстоятельств и микросюжетов, не подкрепленных действием, но сконструирована так, что дает возможность создать яркий бенефисный спектакль, передать трагическую судьбу, раскрыть образ раненого гения — божественной Марии Каллас. Автор перевода — Сергей Волынец. В сценическую редакцию включены биографические нюансы из книги Марии Варденги «Когда вернется бабочка» и цитаты из эпистолярного наследия Марии Каллас.В роли primadonna assoluta Марии Каллас — Людмила Максакова. Она появляется в белом брючном костюме под белым зонтом, в широкополой шляпе, туфельках на каблучках, — ее встречают активными аплодисментами. Наступило безжалостное для Марии время, когда она слишком многое потеряла — голос, долгожданного ребенка, любимого. Аристотель Онассис — миллионер, судовладелец, «танкерный король» — накануне свадьбы порвал их отношения и вскоре женился на вдове Джона Кеннеди — Жаклин. С этой горькой поры потерь уже прошло несколько лет, бездны отчаяния отступили — трагическое одиночество, которое с блеском мастерства передает Людмила Максакова, стало не испытанием, а состоянием жизни.Мы встречаемся с Марией Каллас в тот момент, когда она словно пытается вырваться из морока печали и обращается к педагогической работе. События пьесы и спектакля относятся к началу 70-х, когда она в течение нескольких месяцев проводит мастер-классы в Джульярдской школе в Нью-Йорке. На этих знаменитых штудиях присутствовал автор пьесы, полученные впечатления легли в основу «Мастер-класса». На уроках неоперившиеся певцы, окружающие Богиню, получают художественное руководство по выбранной профессии.Пару лет назад ГИТИС издал «Этику» Константина Станиславского о моральном актерском кодексе и организации театрального дела — теперь эта книга рекомендована всем студентам-новобранцам. Спектакль «Мастер-класс» может быть адресован всем, кто мечтает посвятить себя оперной сцене. Мысли Станиславского и Каллас вторят друг другу, они оба ратуют за театр подлинных переживаний и истинных чувств. По сути, Мария Каллас открывает своим ученикам систему Станиславского. Она учит их достигать определенных психологических состояний, прокладывать путь к тайнам искусства, открывать драматическое содержание каждой роли. С каким куражом и отдачей говорит, почти пророчествует, Людмила Максакова.Ее героиня похожа на античного оракула, которому давно открылась истина. Учениками становятся не только воспитанники Джульярдской школы (на сцене), но и зрителям приходится забыть, что они дилетанты в вопросах вокала, почувствовать себя мело- и опероманами. «Вы не в театре, — обращается Каллас к публике. — Это — класс, пение — дело серьезное, нужно засучить рукава и работать...» Бросаемые в зал постулаты подкрепляются мастерством замечательной актрисы. Говорит о дикции: «Вгрызайтесь в согласные», и неповторимая максаковская речь звучит как музыка, сверкая всеми звуками. «Искусство — это умение подчинять» — мы действительно заворожены гипнотическим сеансом. «Люди разучились слушать. Они хотят, чтобы все грохотало. Микрофон убивает тембр, а тембр — душа голоса» — и микрофон спешно уносят за кулисы.Мир театра представлен весьма сложным и даже жестоким, временами с этим хочется поспорить. «Главное в искусстве — личность», «у личности должно быть лицо», счастливых судеб у настоящих творцов не встретить. «Коллеги — злейшие враги», «у меня глаза на затылке, чтобы не получить нож в спину, — без них карьеры в театре не сделаешь» — Максакова мимикой, позами, взглядами реагирует на каждый шорох на сцене, на каждую мизансцену. «Публика — враг», ее надо победить, перед ней артисты «обнажают душу».В паузах между уроками мысли Каллас улетают в прошлое, всплывают картинки давно ушедшего. Самые болезненные и еще кровоточащие воспоминания — о романе с предавшим Онассисом. Она вспоминает лихие голодные времена отрочества в Афинах, неудачное замужество — брак с веронским промышленником, любителем оперы, по возрасту годившимся ей в отцы; свое сценическое счастье — тогда пространство сцены заполняет волшебный голос Марии Каллас, звучат классические арии из оперных шедевров. Главный мастер-класс спектакля — звездная актерская игра Людмилы Максаковой. Она проживает разные состояния, меняет серьезность на ироничность, женскую нервность на царственное высокомерие, бывает возвышенной, грубоватой, эгоистичной. Даже в самых тихих сценах ее Мария Каллас всегда победна и эксцентрична. Подчас чрезмерно — таковы природа артистического дара и прекрасно-старомодное понимание служения сцене, и им Людмила Васильевна не изменяла никогда.Художник Елена Качелаева создает мир, «пропитанный» скоротечностью и кочевьем. Старое кресло, видавший виды чемодан, зонтики, рояль, на заднике — афиши, преимущественно на русском языке. Подмостки, как осенняя земля, покрыты опавшими исписанными листочками — письмами и страничками дневников. Их поднимают герои и зачитывают фразы, залетевшие из прошлого.Поставил спектакль Сергей Яшин, которого зрители со стажем называют «знатоком женской души». Достаточно вспомнить его «Иванова» и «Бесприданницу» в Театре имени Гоголя или спектакль Малого театра «Долгий день уходит в ночь», где свою последнюю блистательную роль сыграла Наталья Вилькина. В «Мастер-классе» режиссер добился невероятного — в бенефисной пьесе создал пространство для игры молодым актерам. Их персонажи — запоминающиеся характеры, а не вспомогательные функции.Обаятельный концертмейстер Мэнни Вайншток Евгения Кравченко, нерешительный и застенчивый, получает от Дивы «урок внешности», «которая — выражение вашей личности: нет внешности, значит, нет и личности». Две юные вокалистки — скованны и зажаты. Софи Евгении Ивашовой поначалу похожа на ребенка, испугавшегося удава, и Каллас призывает ее к борьбе: с такой нежной шкурой карьеру не сделать. К финалу сцены Софи с благоговейным трепетом «впитывает» осмысленную систему перевоплощения. Не церемонится наставница и с Шэрон (Мария Волкова), у которой неуверенность трансформируется в нервозную заносчивость. Учитель и ученица «разыгрывают» арию Леди Макбет из вердиевской оперы. Самовлюбленный Тони Алексея Петрова убежден в своей исключительности, как и положено тенору. Но урок меняет и его — он пытается совместить красоту звучания и внутреннюю наполненность каждой фразы, а заодно избавляется от вульгарных манер, презрения к деталям и ремаркам и понимает: «Дело не в нотах, а в ощущениях».У молодых актеров-вахтанговцев сильные голоса — подчас кажется, что труппу набирали с прицелом на постановку оперы. Можно представить, сколько силы богатырской понадобилось исполнителям и музыкальному руководителю спектакля, мудрому педагогу Татьяне Агаевой в работе над постановкой. Есть в «Мастер-классе» еще один важный персонаж, обозначенный в программке как Незнакомец, его играет Олег Макаров. Он следует за Марией Каллас тенью, объединяя минувшее и настоящее, разыгрывая с примадонной сюжеты ее былых времен.Все герои спектакля — пленники сцены, служители театра. Когда из Вахтанговского прилетела новость о том, что Людмила Максакова придумала посвящение своей работе в «Мастер-классе», сомнений не было — конечно, великой матери. Тем более что нынешний сезон — юбилейный: сто лет назад состоялся московский дебют Марии Максаковой, она вышла на сцену в партии Амнерис в «Аиде» Верди. На самом деле спектакль посвящен знаменитому дому № 7 по Брюсову переулку, где жила плеяда мастеров Большого театра: Мария Максакова и Надежда Обухова, Ольга Лепешинская и Иван Козловский, Федор Федоровский и Сергей Василенко, Николай Голованов и Александр Мелик-Пашаев. Наверное, в этом посвящении — тайный режиссерский ход, заставляющий вспомнить прославленное музыкальное братство.