В театре Сац состоится премьера «Сказки о глупом-неразумном мышонке»

Московский государственный академический детский музыкальный театр имени Наталии Сац 20 и 21 апреля представит премьеру мини-оперы «Сказка о глупом-неразумном мышонке», сообщили в пресс-службе театра.





Премьера состоится в Ротонде — это одно из мест зрительского фойе Большой сцены, в настоящее время закрытой на реконструкцию.





Спектакль опирается на программу мероприятий Года семьи и продолжит цикл постановок театра для самых маленьких зрителей, куда входят такие спектакли, как «Кошкин дом», «Теремок» и «Мойдодыр». Это камерные получасовые оперы, которые учитывают все возрастные особенности зрителей и являются идеальными для того, чтобы впервые привести ребенка в музыкальный театр.





Музыка сказки основана на партитуре мультфильма 1940 года классика советских рисованных фильмов Михаила Цехановского. Лента была создана на киностудии «Ленфильм» по одноименному стихотворению Самуила Маршака. В постановке Театра имени Наталии Сац оригинальная музыка мультфильма дополнена фрагментами из сочинений Шостаковича периода 30-х годов. Музыкальный руководитель и дирижер — Ярослав Ткаленко.





Режиссером-постановщиком выступил художественный руководитель театра Георгий Исаакян. Сценографом является главный художник театра Станислав Фесько, который предложил сделать оформление в стиле дымковской игрушки. В этом же ключе художник по костюмам Варвара Захарова создала и костюмы персонажей.









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